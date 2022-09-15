Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Национальную библиотеку со столетием

15 сентября 2022 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает 15 сентября Национальная библиотека Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точкой отсчета ее истории стало Постановление Совета народных комиссаров БССР от 15 сентября 1922-го. Со 100-летием Национальную библиотеку поздравил Президент.  

Александр Лукашенко поздравил Национальную библиотеку со столетием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Учреждение является неисчерпаемым источником информации для всего общества. Почти 20 лет назад началась история нового здания Национальной библиотеки, которое стало настоящим архитектурным бриллиантом страны, подтверждением извечного стремления белорусов к знаниям. На ваш коллектив возложена благородная миссия по сохранению культурного наследия Беларуси, поэтому очень символично, что вековой юбилей библиотеки пришелся на Год исторической памяти. В этот праздничный день хочется с особой теплотой отметить плодотворный труд нескольких поколений работников, благодаря которым библиотека завоевала международный авторитет, любовь и благодарность читателей.  

Юбилей белорусского национального книгохранилища имеет мировое значение и внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО.  

# Библиотеки в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции
15 сентября 2022 10:02

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции

Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить
15 сентября 2022 10:01

Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить

Семена озимых культур засеяны на 366 тысячах гектаров
15 сентября 2022 08:02

Семена озимых культур засеяны на 366 тысячах гектаров