Александр Лукашенко поздравил Национальную библиотеку со столетием

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает 15 сентября Национальная библиотека Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точкой отсчета ее истории стало Постановление Совета народных комиссаров БССР от 15 сентября 1922-го. Со 100-летием Национальную библиотеку поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Учреждение является неисчерпаемым источником информации для всего общества. Почти 20 лет назад началась история нового здания Национальной библиотеки, которое стало настоящим архитектурным бриллиантом страны, подтверждением извечного стремления белорусов к знаниям. На ваш коллектив возложена благородная миссия по сохранению культурного наследия Беларуси, поэтому очень символично, что вековой юбилей библиотеки пришелся на Год исторической памяти. В этот праздничный день хочется с особой теплотой отметить плодотворный труд нескольких поколений работников, благодаря которым библиотека завоевала международный авторитет, любовь и благодарность читателей.
Юбилей белорусского национального книгохранилища имеет мировое значение и внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО.