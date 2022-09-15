Александр Лукашенко поздравил Национальную библиотеку со столетием

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учреждение является неисчерпаемым источником информации для всего общества. Почти 20 лет назад началась история нового здания Национальной библиотеки, которое стало настоящим архитектурным бриллиантом страны, подтверждением извечного стремления белорусов к знаниям. На ваш коллектив возложена благородная миссия по сохранению культурного наследия Беларуси, поэтому очень символично, что вековой юбилей библиотеки пришелся на Год исторической памяти. В этот праздничный день хочется с особой теплотой отметить плодотворный труд нескольких поколений работников, благодаря которым библиотека завоевала международный авторитет, любовь и благодарность читателей.

Юбилей белорусского национального книгохранилища имеет мировое значение и внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО.