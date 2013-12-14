Александр Лукашенко поздравил белорусский Экзархат с 35-летием служения Митрополита Филарета в Беларуси

Новости Беларуси. 14 декабря - особенно значимый день для белорусского Экзархата. Именно сегодня православные вспоминают святого праведного Филарета Милостивого, и Владыка Филарет отмечает именины. Кроме того, ровно 52 года назад в этот же день Митрополит Минский и Слуцкий получил сан священника.

Праздничные мероприятия, приуроченные к праздичной дате, длятся уже несколько дней, но основное торжество прошло сегодня - это Литургия в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе.

Богослов, педагог, проповедник... Первый деятель религии, который стал героем суверенной Беларуси. А ведь это не просто высокие регалии... Митрополит Филарет — фигура уникальная и его вклад в развитие православия переоценить можно едва ли...

Исидор, епископ Смоленский и Вяземский:

Митрополит Филарет жизнью своей подтвердил то, что он подражал своему небесному покровителю, и мы - его духовные чада, его соработники на ниве Христовой, теперь уже в свою очередь, подражаем нашему наставнику Митрополиту Филарету и стараемся жить и служить Христу так, как совершает свое служение этот удивительнейший и замечательнейший человек.

Начало его служения — тогда еще в советской Беларуси — совпало с расцветом атеизма. По тем временам Филарету удалось практически невозможное: не только отстоять право Церкви на существование, но и расширить ее влияние. Новейшая история нашей страны ознаменовано уже другой главой. В ней церковь и государство говорят на одном языке.

Протоиерей Федор Повный, настоятель настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Для нас его имя и образ, и пример его служения и церкви и земному Отечеству - это удивительная форма служения, которая достойна любого подражания. Мы счастливы тем, и я в частности, что мы не просто знаем и не просто видим Владыку, Экзарха, мы реально с ним все эти годы работаем.

О делах Владыки Филарета знают как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии. При нем возобновили деятельность многие монастыри и были восстановлены многие святыни. С его благословения начал функционировать Дом милосердия, а, основав первую в Беларуси православную Духовную академии, он внес отдельный вклад в образование.

Человек не выбирает имя, имя выбирает человека. При постриге — тогда послушника Кирилла Вахромеева — нарекли в честь святого Филарета, известного как Милостивый. Возможно, неслучайно...

Патриаршего Экзарха всея Беларуси с именинами - днем памяти его небесного покровителя - поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.