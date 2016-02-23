Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооружённых Сил отмечается сегодня в Беларуси.

23 февраля по праву считается всенародным праздником, днём мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия пройдут сегодня по всей стране. В Минске торжества начнутся церемонией возложения цветов к обелиску на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем защитников Отечества белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, «этот праздник является символом верности воинскому долгу и стойкости белорусского народа в борьбе за свободу и независимость Родины. Мы преклоняемся перед подвигом земляков, самоотверженно защищавших свою землю от захватчиков в военное время и надежно обеспечивших безопасность Родины в мирные годы, гордимся мужеством воинов-интернационалистов, достойно противостоявших международному терроризму. В нынешней обстановке глобальной нестабильности Беларусь показывает пример последовательной миролюбивой политики при неуклонной решимости в отстаивании своих национальных интересов», - говорится в поздравлении.