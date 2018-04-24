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Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ

24 апреля 2018 17:48
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Новости Беларуси. Не остаются в стороне от обсуждения и простые белорусы. Как и всегда, выступая в Овальном зале, глава государства затронул немало вопросов, волнующих каждого,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты вышли на улицы и поинтересовались у жителей разных регионов впечатлениями от обращения Президента.

Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ-1

Очень было интересно разобраться в вопросе IT-технологий в нашей стране. IT-сфера будет развиваться, и наша задача – приобщить учеников и подрастающее поколение к этой сфере. Чтобы в будущем наши ученики могли достойно себя показывать не только в пределах нашего государства, но и за рубежом.

Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ-4

Красной нитью в Послании в 2018 году было отмечено международное влияние на Республику Беларусь. Была поставлена задача усилить экспорт, уменьшить импорт для государства.

Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ-7

Логично абсолютно использовать географическое положение. Например, Швейцария как пример крайне неудачного расположения страны. Она находится в горном регионе, но они умеют зарабатывать на этом.

Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ-10

В Беларусь должны прийти лоукосты, потому что это выгодно и привлечет большое количество туристов. Эта тема была поднята вовремя, она актуальна.

Подробнее – в видеоматериале

# общество # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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