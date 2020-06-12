«Зелёный Фредди Крюгер»: мы боремся с борщевиком, а он может помогать при лечении опухолей?

Учёные называют его «зелёным Фредди Крюгером», а в простонародье – борщевиком. Это растение обладает двусторонним эффектом. Среди плюсов – высокая продуктивность, питательность и устойчивость к любым погодным условиям.

А вот недостатка всего два, но они куда масштабнее. Чем же так не угодил нам борщевик, разбираемся в программе «Большой город». Если прикоснутьсяь к растению и после этого получить дозу солнечного света, на теле образуются сильные ожоги. Кроме того, борщевик быстро распространяется, а на его полное уничтожение уходит не один и не два года. Именно такая обманчивая биография сыграла злую шутку с природой и человеком.

Борщевик Сосновского – искусственно выведенный вид растений, созданный на основе диких. Ученые начали работать над ним в 40-ых годах. Главной целью стало обеспечение кормами крупного рогатого скота. И борщевик идеально подходил на роль чуть ли не прототипа кукурузы. Но в отличие от безобидной царицы полей он легко дичал и бесконтрольно нарушал экологическое равновесие на новых территориях. Проще говоря, где росло это ядовитое растение, здоровая зелень прижиться не могла.

Николай Ламан, заведующий лабораторией роста и развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Какие-то вопросы не были достаточно хорошо проработаны. Особенно – технологии возделывания, семеноводства. Не была проведена достаточно глубокая оценка сложностей его возделывания и его дальнейшего использования. Дикорастущие заросли борщевика Сосновского – пример того, как одно поколение создает экологическую проблему и оставляет ее решение потомкам. Хотя изначально намерения были во благо. Сегодня эту проблему решают в каждой области страны. Кстати, наиболее заселённая борщевиком – Витебщина. А вот в столице три района, полюбившихся ядовитому растению – Заводской, Ленинский и Октябрьский.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В Минске борьба с этим растением ведется довольно давно. Начинали мы в 2011 году с площади его распространения 242 гектара. На сегодня благодаря комплексной систематической работе, площадь составляет 28,8 гектар. Задача остается прежней – необходимо уничтожить все малые популяции. Все манипуляции направлены на его уничтожение в максимально кратчайшие сроки. В этом году комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды поставлена задача ликвидировать все малые популяции борщевика Сосновского в городе. Однако говорить о точных сроках полного уничтожения этого растения трудно. Особенность заключается в возможности семян находится в почве до 5-7 лет.

В борьбу с борщевиком озеленители Минска вступают каждое лето, и нынешний год – не исключение. Уничтожение ядовитого растения можно проводить тремя способами: это обычный покос, травление химикатами и комбинированный подход. И третий вариант наиболее эффективный. Именно его прямо сейчас используют сотрудники «Зеленстроя» Заводского района. Комбинированный метод подразумевает сначала покос сорняка, а после химическую обработку. Наши учёные остановили свой выбор на гербициде 4-го поколения. Он экологически безопасен. На 1 гектар земли достаточно всего 10 граммов этого химического вещества. Оно полностью уничтожает сорняки, но при этом сохраняет злаковый травостой и газон. К плану по устранению борщевика приступают в конце мая, а завершают работу в сентябре.

Екатерина Дрыло, инженер по охране окружающей среды УП «Зеленстрой Заводского района»:

В Заводском районе очень обширная площадь произрастания борщевика. На 2020 год насчитывается 13 гектар. В прошлом году было 14,9. Поэтому мы почти на 2 гектара уменьшили площадь его произрастания, что не может не радовать. На сайте размещена информация, и мы всегда предупреждаем людей о том, чтобы они нас всегда уведомляли о том, если они находят экземпляры борщевика Сосновского. Чтобы соответствующие службы с ним боролись. Озеленители ежедневно выезжают на осмотр территорий и выявляют очаги произрастания. Кстати, нередко сталкиваются с проблемами. Например, гектары борщевика на улице Свислочская Заводского района тесно граничат с территориями уже Минского района. Так вот соседняя зона обрабатывается недобросовестно. Соответственно, семена борщевика продолжают распространяться.

Александр Силич, мастер участка УП «Зеленстрой Заводского района»:

В данный момент мы находимся на территории, закрепленной за «Зеленстроем» Заводского района Минска. На этой территории произрастал борщевик на площади 12 гектар. А в результате обработки площадей количество борщевика уменьшилось. Борьба с борщевиком предполагает, прежде всего, своевременную обработку. То есть нельзя допускать, чтобы борщевик перерос в стадию цветения. Семена борщевика устойчивы и на воде. На поверхности реки, например, они активны до трёх дней. А за это время течение их может принести куда угодно. Распространителями становимся даже мы сами того не подозревая, перенося семена на протекторах обуви. Николай Афанасьевич Ламан изучает борщевик уже 12 лет, что называется – породнился с ним. В своё время вместе со специалистами лаборатории они очистили от ядовитого растения парк Курасовщина и территорию бывшего аэропорта.

Николай Ламан:

Подняли проблему, поскольку есть требование, чтобы организацией, например, строительства должен сниматься плодородный слой почвы – примерно 15-20 сантиметров. И он используется для закладки и ремонта газона. Но представьте себе, если этот почвогрунт содержит жизнеспособные семена борщевика? Когда не было оценки, борщевик развезли по городу и за пределы города. Разработаны у нас в лаборатории методики, как проводить оценку таких грунтов. Это и экспресс-оценка. Теперь вся эта работа предоставлена в Мингорисполком. Мы эту работу ведем.

Наши эксперты в области ботаники изучают и обратную сторону борщевика – его полезные компоненты. Растение содержит так называемые фурокумарины. Эти вещества вызывают ожоги. Но парадокс в том, что они имеют и лекарственный характер. Например, их можно использовать в лечении опухоли. По изучению борщевика наши учёные совместно с российскими проводят различные семинары и конференции. Николай Ламан:

В 2018 году я был на семинаре, который проводила Общественная палата Ленинградской области. Но там были доклады, и сегодня есть люди, которые считают, что это культура будущего. Она может быть для производства биоэтанола, для производства кумаринов, фурокумаринов. Это может быть ресурс для фармацевтической промышленности. Но все это требует более глубокого изучения.