МВД Беларуси предлагает усилить административную ответственность за незаконные валютные операции

Вплоть до конфискации всех денежных средств, которые имеются на момент сделки.

Сейчас нарушителя закона могут оштрафовать на сумму от 100 базовых величин (одна сейчас составляет 35 тысяч рублей). А при конфискации изымается только сумма – предмет сделки. Если же ответственность будет ужесточена, то объем изъятого возрастет. В милиции прогнозируют, что во многих случаях будет конфисковываться от 100 млн. рублей и выше.

К слову, в этом году за систематическое проведение незаконных валютно-обменных операций было возбуждено свыше 30 уголовных дел. Составлено более 700 административных протоколов. И буквально по горячим следам минская милиция задержала сразу двух мошенников, которые под видов валютчиков грабили своих клиентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».