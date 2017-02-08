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Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной книжной выставки-ярмарки

08 февраля 2017 06:35
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Новости Беларуси. Главное событие года для книгоманов. 8 февраля в Минске на Международной книжной ярмарке соберутся литераторы, писатели, издатели и журналисты из трех десятков стран.

Впервые среди гостей – делегация из Греции. Крупные коллективные экспозиции представят Россия, Германия, Китай, Иран и США. Однако центральными на выставке станут труды белорусских мастеров слова. В этом году их объединяет сразу несколько значимых дат: это пятисотлетие белорусского книгопечатания и юбилеи наших классиков – Янки Купалы и Якуба Коласа.

Всего же только в прошлом году в нашей стране было выпущено около 10 тысяч разных книг, а общий тираж превысил 23 миллиона экземпляров. Также на ярмарке подведут итоги Национального конкурса «Искусство книги».

Свое приветствие участникам Международной книжной выставки направил и глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что мероприятие послужит развитию печатного слова и обогащению национальной литературной традиции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Книги

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