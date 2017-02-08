Планы «Белавиа» на 2017 год: новые направления и увеличение количества рейсов по европейским маршрутам

Новости Беларуси. «Белавиа» готова увеличить количество рейсов по европейским маршрутам. Спрос, уверены в авиакомпании, по этим направлениям вырастет после введения безвизового режима.

Напомним, с 12 февраля, не получая визы, граждане 80 стран смогут прибыть через воздушную гавань в Беларусь на пять дней. Это, как ожидается, увеличит поток туристов в нашу страну, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Заранее продумывали и оценивали наши возможности в плане потенциального увеличения спроса на наши перевозки, на рейсы других авиакомпаний, которые летают в Минск, в первую очередь из европейских аэропортов. Мы готовы и увеличивать частоты, и ставить самолеты с большим количеством кресел по каждому рейсу.

А также в 2017 году у национального перевозчика появится несколько новый направлений.