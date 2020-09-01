Александр Лукашенко направил поздравление с Днём знаний

Новости Беларуси. День знаний отмечают 1 сентября в Беларуси. Поздравление по этому случаю всем белорусам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые добрые воспоминания и сильные эмоции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ностальгическая грусть по детским и юношеским годам, которые уже никогда не повторятся. Волнение первоклассников, которые делают первые шаги по дороге знаний, первокурсников, осознанно выбравших свой профессиональный путь. Переживания родителей, которые вместе с ребенком словно сами идут в первый класс и вместе с ним проживают разные периоды его учебы. Воодушевление молодых учителей и преподавателей перед первым в своей педагогической деятельности уроком или лекцией. И, конечно, радость от предстоящей встречи всех, кто за время каникул соскучился по учебным будням.