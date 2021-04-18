Александр Лукашенко: мою позицию знает весь мир. Я всегда исходил от жизни
Одно из ключевых направлений для Беларуси – Азербайджан. На неделе завершился двухдневный визит Александра Лукашенко в Баку. Президент Беларуси стал первым зарубежным лидером, который посетил Азербайджан в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, принятые в стране карантинные меры внесли небольшие корректировки в повестку встреч – их пришлось немного сократить.
Но если судить о продолжительности переговоров и теплоте, с которой президенты отзывались о них, обсудить удалось действительно многое и результатом стороны остались довольны. Например, договорились о трансфере технологий и открытии в Азербайджане новых совместных предприятий, углубить сотрудничество в нефтяной отрасли.
Юлия Бешанова о дружбе, проверенной временем.
Нагорный Карабах, некогда цветущий и плодородный край, – сегодня выжженная земля. Дороги разрушены, дома опустели, нет промышленности и производства.
Сейчас важно вернуть территорию к жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Действительно, Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Впереди – я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете – впереди сколько еще работы, тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете.
Конечно, многолетний конфликт решить в один миг не удастся. Армения сейчас вообще не имеет деловых отношений с Азербайджаном, между наиболее заселенными районами государств отсутствуют даже автодороги. Выход в том, чтобы экономическая выгода победила политические разногласия.
Как вариант – расширять взаимодействие, пока через партнеров. Рабочий инструмент есть – интеграционные площадки. Именно поэтому Алиев выразил надежду на то, что Беларусь «примет активное участие не только в восстановлении территорий».
Александр Лукашенко:
Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе.
С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении – с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась... 30 лет – Ильхам, да? 30 лет. Мою позицию знает весь мир и знает азербайджанский и армянский народы. Я всегда исходил от жизни.
Я всегда задавал вопрос, когда заходила речь: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом, до последних событий этих военных действий? Им что – хорошо там? Ну так эту проблему надо как-то решать.
Я всегда откровенно, честно, иногда попадал под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне и честно сказал, что «мы хотели мирно решить». Я был свидетелем всего этого и был сторонником.
В двух странах за переговорами лидеров внимательно наблюдали. Подмечали настроение и полутона диалога. Даже посчитали: нынешняя встреча сравняла счет официальных визитов.
Гостили президенты друг у друга по пять раз. Александр Лукашенко пригласил Алиева в Минск – на ревизию выполнения договоренностей. Значит, потом дружеский счет опять придется ровнять.
Кстати, на своей странице в соцсети глава Азербайджана выложил фрагмент встречи с белорусским коллегой.
Пользователи не остались равнодушными – больше полутысячи комментариев. Они лучше аналитиков раскрывают всю суть наших двусторонних отношений.
Беларусь и Азербайджан – трудно найти такие непохожие, но такие взаимно заинтересованные друг в друге страны. Но если присмотреться, символично общего удивительно много. Как пример, в Минске и Баку есть улица Рафиева. Названа в честь Героя СССР, уроженца Азербайджана. Именно его танк первым ворвался в Барановичи во время операции по освобождению Беларуси.
Сегодня на бакинской улице Рафиева расположилось белорусское посольство. И таких примеров не счесть. Дружба двух стран действительно проверена временем.