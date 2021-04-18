Александр Лукашенко: мою позицию знает весь мир. Я всегда исходил от жизни

Одно из ключевых направлений для Беларуси – Азербайджан. На неделе завершился двухдневный визит Александра Лукашенко в Баку. Президент Беларуси стал первым зарубежным лидером, который посетил Азербайджан в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, принятые в стране карантинные меры внесли небольшие корректировки в повестку встреч – их пришлось немного сократить.

Но если судить о продолжительности переговоров и теплоте, с которой президенты отзывались о них, обсудить удалось действительно многое и результатом стороны остались довольны. Например, договорились о трансфере технологий и открытии в Азербайджане новых совместных предприятий, углубить сотрудничество в нефтяной отрасли. Юлия Бешанова о дружбе, проверенной временем. Нагорный Карабах, некогда цветущий и плодородный край, – сегодня выжженная земля. Дороги разрушены, дома опустели, нет промышленности и производства.

Сейчас важно вернуть территорию к жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Действительно, Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Впереди – я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете – впереди сколько еще работы, тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете.

Конечно, многолетний конфликт решить в один миг не удастся. Армения сейчас вообще не имеет деловых отношений с Азербайджаном, между наиболее заселенными районами государств отсутствуют даже автодороги. Выход в том, чтобы экономическая выгода победила политические разногласия.

Как вариант – расширять взаимодействие, пока через партнеров. Рабочий инструмент есть – интеграционные площадки. Именно поэтому Алиев выразил надежду на то, что Беларусь «примет активное участие не только в восстановлении территорий».

Александр Лукашенко:

Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении – с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась... 30 лет – Ильхам, да? 30 лет. Мою позицию знает весь мир и знает азербайджанский и армянский народы. Я всегда исходил от жизни. Я всегда задавал вопрос, когда заходила речь: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом, до последних событий этих военных действий? Им что – хорошо там? Ну так эту проблему надо как-то решать. Я всегда откровенно, честно, иногда попадал под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне и честно сказал, что «мы хотели мирно решить». Я был свидетелем всего этого и был сторонником.

В двух странах за переговорами лидеров внимательно наблюдали. Подмечали настроение и полутона диалога. Даже посчитали: нынешняя встреча сравняла счет официальных визитов. Гостили президенты друг у друга по пять раз. Александр Лукашенко пригласил Алиева в Минск – на ревизию выполнения договоренностей. Значит, потом дружеский счет опять придется ровнять.

Кстати, на своей странице в соцсети глава Азербайджана выложил фрагмент встречи с белорусским коллегой.

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