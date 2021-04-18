Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове

Новости Беларуси. Наша корреспондентка Яна Шипко в свой уик-энд отправилась в ту часть Полесья, где кроме наслаждения пейзажами поучаствовала в благой миссии – окольцовывала птиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Наша корреспондентка Яна Шипко в свой уик-энд отправилась в ту часть Полесья, где кроме наслаждения пейзажами поучаствовала в благой миссии – окольцовывала птиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Станция кольцевания пернатых в Турове – одна из немногих в Беларуси. За весну-лето здесь получают наблюдательный аксессуар порядка 600 особей. Такая своеобразная птичья перепись.
Кстати, сейчас – лучшее время созерцать не только пернатых, но и потомков древних белорусских туров. Поспособствовал этому разлив Припяти, который вынудил редких диких животных выйти на отрезанные водой острова. Впрочем, пуще всех рассказов красоту увидеть своими глазами.
Это был бекстейдж одного дня на Полесье от Яны Шипко.
Читайте также:
«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира
Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных?
Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад