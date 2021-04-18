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Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове

18 апреля 2021 19:48
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Новости Беларуси. Наша корреспондентка Яна Шипко в свой уик-энд отправилась в ту часть Полесья, где кроме наслаждения пейзажами поучаствовала в благой миссии – окольцовывала птиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-1

Станция кольцевания пернатых в Турове – одна из немногих в Беларуси. За весну-лето здесь получают наблюдательный аксессуар порядка 600 особей. Такая своеобразная птичья перепись.  

Кстати, сейчас – лучшее время созерцать не только пернатых, но и потомков древних белорусских туров. Поспособствовал этому разлив Припяти, который вынудил редких диких животных выйти на отрезанные водой острова. Впрочем, пуще всех рассказов красоту увидеть своими глазами.

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-4

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-6

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-8

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-10

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-12

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-14

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-16

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-18

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-20

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-22

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-24

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-26

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-28

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-30

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-32

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-34

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-36

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-38

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-40

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-42

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-44

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-46

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-48

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-50

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-52

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-54

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-56

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-58

Это был бекстейдж одного дня на Полесье от Яны Шипко.   

Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове-61

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# Туризм # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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