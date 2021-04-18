Кольцевание птиц, туры и разлив Припяти. Посмотрите на кадры невероятно красивого уик-энда в Турове

Новости Беларуси. Наша корреспондентка Яна Шипко в свой уик-энд отправилась в ту часть Полесья, где кроме наслаждения пейзажами поучаствовала в благой миссии – окольцовывала птиц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Станция кольцевания пернатых в Турове – одна из немногих в Беларуси. За весну-лето здесь получают наблюдательный аксессуар порядка 600 особей. Такая своеобразная птичья перепись.

Кстати, сейчас – лучшее время созерцать не только пернатых, но и потомков древних белорусских туров. Поспособствовал этому разлив Припяти, который вынудил редких диких животных выйти на отрезанные водой острова. Впрочем, пуще всех рассказов красоту увидеть своими глазами.