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Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»

05 января 2021 14:04
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Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Глава государства также пообщался с коллективом холдинга. Закрытых тем не было.  

Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»-1

Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

Главу государства попросили прокомментировать решение объявить 2021-й Годом народного единства. Президент отметил, что переживает за всех и хотел бы, чтобы белорусы не нарушали закон, а занимались каждый своим делом.  

Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Наверное, вы сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. И вы, особенно в Минске, могу вам прямо сказать, должны понимать, что кроме Минска, у нас Беларусь – говорят, маленькая – она большая. И не надо думать (я даже больше возьму), что вот вы, молодежь, которая здесь, в Минске, решаете судьбу страны. Вы должны это понимать. Да, вы – будущее. Мы уйдем. Вам потом делать и беречь эту страну. Вы будущее.  

Выборы – это же когда и у молодого человека с 18 и выше лет, и у старика бюллетени одинаковы.  

Это мои люди, как бы не пафосно звучало, и я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим. Если кто-то думает иначе, через год-два вы это поймете, когда у вас появятся свои дети, у кого нет, и когда вам это прилично надоест, и когда к вам домой придут. Вот тогда вы все поймете.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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