Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Наверное, вы сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. И вы, особенно в Минске, могу вам прямо сказать, должны понимать, что кроме Минска, у нас Беларусь – говорят, маленькая – она большая. И не надо думать (я даже больше возьму), что вот вы, молодежь, которая здесь, в Минске, решаете судьбу страны. Вы должны это понимать. Да, вы – будущее. Мы уйдем. Вам потом делать и беречь эту страну. Вы будущее.

Выборы – это же когда и у молодого человека с 18 и выше лет, и у старика бюллетени одинаковы.

Это мои люди, как бы не пафосно звучало, и я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим. Если кто-то думает иначе, через год-два вы это поймете, когда у вас появятся свои дети, у кого нет, и когда вам это прилично надоест, и когда к вам домой придут. Вот тогда вы все поймете.