Александр Лукашенко: «Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики»

Новости Беларуси. С Днем государственного герба и флага белорусов еще накануне поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гражданам, знающим и уважающим национальные ценности, под силу сделать Отчизну процветающей. Отрадно, что нынешнее поколение белорусов своим плодотворным трудом вместе создает новейшую историю нашей страны, с честью продолжая славные традиции прошлого. Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене.