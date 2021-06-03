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Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат

03 июня 2021 09:37
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Новости Беларуси. В период проведения летних каникул белорусские воинские части увеличатся в численном составе. Только вот пополнятся они не солдатами, а школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже не впервые в соединениях свою работу начнут военно-патриотические лагеря.

Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат-1

А это значит, что сотни учащихся средних школ и гимназий узнают, что такое строевая подготовка, какой быт у солдат, а также как быстро собрать и разобрать автомат. Познакомятся с воинскими традициями и ритуалами, обучатся военному мастерству.

Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат-4

Евгений Мищанчук, заместитель командира роты:
Проходят занятия в расположении воинской части, чтобы призывники будущие четко понимали, куда они идут служить, что все оборудовано по последнему слову техники, никаких вопросов, трудностей с адаптацией у них там не будет. Сборка-разборка автомата Калашникова, надевание ОЗК и последнее самое любимое, что у нас все любят, это показ техники.

Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат-7

Здесь у школьников все, как в армии, по уставу. Но поблажки есть – лагерь все же детский. Никаких нарядов вне очереди и больше свободного времени. Например, на посещение музеев, исторических мест и мемориальных комплексов. Ведь не забывать о героическом прошлом – это как раз то, чему учат в патриотических лагерях.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Мищанчук # Фотофакт

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