Здесь у них всё как в армии. Сотни белорусских школьников узнают, что такое строевая подготовка и какой быт у солдат

Новости Беларуси. В период проведения летних каникул белорусские воинские части увеличатся в численном составе. Только вот пополнятся они не солдатами, а школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже не впервые в соединениях свою работу начнут военно-патриотические лагеря.

А это значит, что сотни учащихся средних школ и гимназий узнают, что такое строевая подготовка, какой быт у солдат, а также как быстро собрать и разобрать автомат. Познакомятся с воинскими традициями и ритуалами, обучатся военному мастерству.

Евгений Мищанчук, заместитель командира роты:

Проходят занятия в расположении воинской части, чтобы призывники будущие четко понимали, куда они идут служить, что все оборудовано по последнему слову техники, никаких вопросов, трудностей с адаптацией у них там не будет. Сборка-разборка автомата Калашникова, надевание ОЗК и последнее самое любимое, что у нас все любят, это показ техники.