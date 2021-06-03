Алексей Дзермант о ситуации с Ryanair: «Не было бы самолёта, было бы что-то другое»

Новости Беларуси. В том, что все случившееся в минском аэропорту – ничто иное, как западная провокация, уверен Алексей Дзермант. При этом политолог добавляет, что в этой истории есть и широкий международный контекст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

На Западе по всем фронтам поднимают ставки перед встречей Путина и Байдена, возлагая ответственность за инцидент и на Россию. Не было бы самолета, было бы что-то другое. Там просто создают и ищут поводы для того, чтобы и дальше давить на Россию и Беларусь вместе и по отдельности. Искусственно нагнетают напряженность и специально создают международные кризисы.