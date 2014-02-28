В Доме кино в Минске открылась выставка победителей фотоконкурса «Это твоя земля»

Новости Беларуси. В столичном Доме кино открылась выставка победителей конкурса «Это твоя земля». Среди авторов как новички, так и известные фотографы и фотожурналисты. Всего в экспозиции — более 40 снимков. Это пейзажи и репортажные кадры.

Работы не только передают красоту белорусской природы, но и затрагивают тему экологии. Фотовыставка продлится до пятого марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Константин Мельник, фотограф-любитель:

Это те душевные порывы, которые хочется передать собеседнику. Одни делают это словами через стихи, другие пишут картины, мы снимаем это и пытаемся вложить туда все свои чувства, всю свою душу в эти кадры, чтобы порадовать своего зрителя.

Виталий Кулик, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Здесь две номинации: «Красота родной природы» и «Человек и экология». Они очень важны с точки зрения, во-первых, презентации родной природы, во-вторых, экология подсказывает человеку - не навреди этому, природе.