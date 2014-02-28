Жители деревни Горно Логойского района собственными силами отстроили храм, разрушенный атеистами в 1950-ых годах

Новости Беларуси. Духовное возрождение своими силами. Жители деревни Горно Логойского района самостоятельно построили местный храм. Сельчане помогали не только пожертвованиями, но и занимались подсобными работами. Причём отстраивали храм по архивным документам и пытались сделать точную копию разрушенной ещё в 1950-ые годы церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая церковь здесь появилась ещё в 18 веке. Вот только жить «миром духовным» сельчанам не дали. Атеисты разрушили храм до основания еще в пятидесятых. Сегодня в деревне Горно новый приход. Причем, созданный посильным трудом и на средства небезразличных жителей.

Галина Пригаро, прихожанка:

Много лет назад, до войны, храм находился на этом же месте. Во время войны был разрушен. Дервеня была очень большая, это был центр. А теперь здесь осталось на зиму только 10 жилых домов.

В новый храм с молитвой и за духовным очищением. Местный приход иначе как своим Галина Борисовна не называет. Строили-то всей деревней. Кто-то вносил пожертвования, кто-то ускорял новоселье своим строительным мастерством. Возводили храм и женщины. Вот и Галина Борисовна не осталась в стороне. Вспоминает, как помогала выложить дорогу для церковного крестного хода.

Галина Пригаро:

Помогали все окресные деревни. В основном деньгами и посильно - работой, какую могли сделать женщины. Наример, подносили камни.

За три года сотни служб и толпы прихожан. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Горно появилась еще в 2011. Создавая проект, поднимали архивы. Хотели «воскресить» первоначальный храм.

Сергий Барилюк, иерей:

Звонница было отделнь, также сбросили колокола. Храм деревянный был также разрушен. Сейчас, с Божьей помощью, этот храм стоит.

На строительство «всем миром» ушло четыре года. Иконостас привозили из Гомеля, купола — из Могилева, колокола — и вовсе из российского Ярославля. Освящать приход приезжал епископ Вениамин.

Сергий Барилюк, иерей:

Наполняется храм, конечно, больше в большие праздники. Например, когда Вербное, Пасха и, конечно, Радоница.

Когда-то Горно было большой деревней. Сегодня — лишь десяток домов. Правда, вновь построенный храм стал по-настоящему посещаемым.

Прихожане:

Здесь можно панехиду заказать, можно и молебен посдужить, литургию.

Приходишь, подубешь тут - и кажется, такой ты здоровый становишься! И сил у тебя прибавляется!

Довольные все, родостные, вообще не знали такой благодати.

«Старый храм всё-таки смогли воскресить», - говорят прихожане. Сюда приезжают со всех уголков Беларуси и ближайших деревень. Приходят на службы, крестят детей. На большие праздники церковь и вовсе собирает около сотни человек.