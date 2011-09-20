Александр Конюк назначен генеральным прокурором Республики Беларусь

Уроженец Гродно, окончил БГУ по специальности правоведение. Работал на различных должностях в военных трибуналах. В 1997-м возглавил Минский межгарнизонный военный суд. Затем стал председателем Белорусского военного суда. С апреля 2009 года был судьей и заместителем Председателя Верховного Суда.

Александр Лукашенко акцентировал внимание нового ген-прокурора на тех задачах, которые стоят перед прокуратурой в свете создания Следственного комитета.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вам придется работать в теснейшем контакте со Следственным Комитетом. Да, он напрямую будет подчинен Президенту, но вы готовьтесь к тому, что очень большие функции и полномочия в связи с этим будут у генерального прокурора. Он должен стать правой рукой в плане организации и контроля, надзора за следствием. Особенно на первых порах.

Я не говорю о том, что у нас председатель Следственного Комитета будет лишен всяких полномочий, самостоятельности. Ни в коем случае. Он будет заниматься согласно тем законам, нормативным актам, которые будут выработаны по Следственному Комитету. Но у нас единственный орган, который осуществляет надзор, – это прокуратура.

Говоря о Григории Василевиче, который освобожден от должности генерального прокурора, Александр Лукашенко отметил, что он переходит на другую работу. Новому главе ведомства президент посоветовал использовать в работе юридические знания Григория Василевича, а также поддерживать с ним хорошие деловые отношения.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Я полагаю, что опыт, а это почти 30-летняя деятельность в юстиции, мне должен помочь на новой должности. Для тех силовых структур ведомства, которые в настоящее время имеют силовые аппараты, это значительный период, серьезный экзамен, потому что они этого аппарата лишатся. В настоящее время, учитывая, что будет создан единый Следственный Комитет, на генеральную прокуратуру возлагается особая ответственность надзора. Получается так, что генеральная прокуратура будет индикатором того следствия, ее качества, которое будет проводить Следственный Комитет.

Александр Лукашенко также назначил Ивана Подгурского начальником Управления внутренних дел на транспорте МВД Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Олега Маткина – заместителем командующего внутренними войсками МВД – начальником оперативной и боевой подготовки.

Также президент дал согласие на назначение Геннадия Годовальникова заместителем министра здравоохранения страны – директором Департамента фармацевтической промышленности.