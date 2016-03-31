Новости Беларуси. Белорусы все чаще прибегают к медиации при решении гражданских, земельных и жилищных споров. Закон о мирном пути урегулирования конфликтов действует в Беларуси с 2014 года и способствует снижению нагрузки на судебную систему. Альтернативный метод примирения позволяет участникам сэкономить время и средства, а также самостоятельно договориться о взаимовыгодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отмечают, что данная практика разрешения споров сегодня актуальна для экономической и строительной отраслей.

Виктор Каменков, председатель общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов»:

Мы предлагаем применить медиацию, чтобы стороны, которые создали конфликт, могли сами, с помощью специалиста, посредника такого, квалифицированного как медиаторы, людей специально подготовленных, но абсолютно не заинтересованных в исходе спора, попытались не решить даже, а отрегулировать этот конфликт.