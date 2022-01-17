Сертификаты и подарки. Как идёт подготовка к «Славянскому базару» и что предлагают зрителям уже сейчас?

Новости Беларуси. На календаре январь, а дирекция международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» уже вовсю готовится к форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя программа культурного события еще не объявлена, первые новости для поклонников фестиваля уже есть. В продажу поступили сертификаты на «закрытую» программу «Славянского базара». Их можно приобрести в кассе или через интернет и обменять на любой концерт в Летнем амфитеатре. Афиша мероприятий на главной сценической площадке форума, как правило, появляется самой первой.

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы привыкли, что фестиваль «Славянский базар» ассоциируется с летом. И вот когда такая зима, никто про него, может быть, и не вспоминает. Но уже разработан фирменный стиль фестиваля этого года. Уже поступили в продажу сертификаты. Мы стараемся нашим зрителям всегда сделать какой-нибудь комплимент: те люди, которые купят сертификат номиналом 100 рублей, автоматически получают еще 31 «василек» в подарок. Соответственно, когда уже будет опубликована программа, они смогут обменять его на билет стоимостью 131 рубль.