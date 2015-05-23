Активный летний отдых в Минске: площадки для воркаута и баскетбола, плюс 10 новых пунктов велопроката

Впереди – долгожданное лето. А это значит, у минчан появится много свободного времени, которое обязательно нужно провести с пользой. Идеальный вариант – активный отдых. И в этом город старается помочь своим жителям.

Пару недель назад в Заводском районе Минска по улице Герасименко было открыто новое место для занятий уличным фитнесом – воркаутом. Площадка находится в лесопарковой зоне Северного поселка.

А площадки, где демонстрируют свое мастерство столичные любители уличного баскетбола, были готовы принять своих первых посетителей сезона еще в середине весны.

Всего в столице насчитывается около 35 баскетбольных площадок под открытым небом.

Набольшей популярностью пользуется расположенная недалеко от Дворца спорта на проспекте Победителей. Именно она станет местом проведения основных мероприятий чемпионата Европы по баскетболу «три на три» в августе 2015 года.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Такой чемпионат у нас проводится впервые, и мы очень рады тому, что это мероприятие поспособствует развитию такого вида спорта, как баскетбол «три на три». Основные мероприятия пройдут на территории крытого мобильного катка на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Там же на сегодняшний день оборудована и площадка для любителей баскетбола. На сегодняшний день рассматриваются два земельных участка под оборудование данными площадками. Это недалеко от студенческой деревни, между улицами Черлениса и Семашко, и в парке имени Шугаева.

Приятные новости в этот весенне-летний период не обойдут стороной и тех, кто любит проводить много времени в компании двухколесного железного друга.

По заявлению представителей управления спорта и туризма Мингорисполкома, к концу месяца в Минске откроется 10 новых пунктов велопроката.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На сегодняшний день в Минске насчитывается 26 пунктов проката. Прокат осуществляют около 20 субъектов хозяйствования. Восемь пунктов проката находятся вдоль основной магистральной велодорожки. Все остальные расположены на территории города. Кроме этого, по магистральной велодорожке расположено шесть пунктов ремонта велосипедов.

Открытие новых пунктов велопроката – это далеко не все, что порадует любителей велопрогулок.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Вдоль велодорожки совершенствуется инфраструктура, то есть в течение всего летнего оздоровительного сезона будут выставляться дополнительные пункты, где можно купить воду или мороженое.

К концу 2015 года запланировано увеличение общей протяженности столичных велодорожек до 500 километров.

А пока предлагаем изучить маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью у минчан и гостей столицы.

Главная минская магистральная велодорожка завоевала всеобщую любовь благодаря качественному покрытию и значительной ширине полотна. Ее протяженность составляет 27 километров, маршрут пролегает через проспект Победителей, улицу Янки Купалы, парк Горького.

Велодорожка вдоль проспекта Независимости начинается рядом с парком имени Янки Купалы и там же пересекает главную магистральную велотрассу, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Самая короткая велодорожка соединяет проспект Машерова и проспект Победителей. По живописности она ничуть не уступает магистральной.

Большое разнообразие столичных велодорожек, к сожалению, не является показателем развитой инфраструктуры. К примеру, многие минчане нередко жалуются на недостаточное количество велопарковок.

Мы поинтересовались у горожан, которые часто пользуются велосипедами, где больше всего не хватает парковок и что еще хочется видеть в велосипедной столице.

Минчане:

Нам в принципе в городе не хватает парковок возле торговых центров, магазинов, может быть, каких-то развлекательных заведений. Вдоль велодорожки ночью в парках не всегда свет работает.

Сегодня я была на Октябрьской площади. И там нет никакой велопарковки. А мне надо было в подземный торговый центр. Было неудобно. Пришлось спуститься с велосипедом. Неудобно по ступенькам.

Хотелось бы, наверное, возле учебных заведений побольше парковок. И возле торговых центров, возле магазинов. Чтобы можно было остановиться и что-то купить.

С каждым годом столичное спортивное сообщество растет, а это значит, что в ближайшие несколько лет в Минске обязательно появится достаточное количество мест, где можно будет припарковать своего железного коня, а также еще больше новых площадок, предназначенных для активного отдыха.