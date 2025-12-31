Полесский Зюзя поздравил с Новым годом и поделился заклинанием для исполнения желаний

Здравствуйте, друзья дорогие! Я Зюзя Полесский. Передаю привет из Национального парка «Припятский». От всей души поздравляю белорусов с Новым годом и Рождеством.

Желаю, чтобы в новом году у вас было побольше жизненных сил на добрые дела, чтобы удача во всех начинаниях вам способствовала, чтобы вы были настоящими специалистами в своем деле и делали добро людям вокруг вас.