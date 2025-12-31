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Полесский Зюзя поздравил с Новым годом и поделился заклинанием для исполнения желаний

31 декабря 2025 10:06
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Здравствуйте, друзья дорогие! Я Зюзя Полесский. Передаю привет из Национального парка «Припятский». От всей души поздравляю белорусов с Новым годом и Рождеством. 

Полесский Зюзя поздравил с Новым годом и поделился заклинанием для исполнения желаний-2

Желаю, чтобы в новом году у вас было побольше жизненных сил на добрые дела, чтобы удача во всех начинаниях вам способствовала, чтобы вы были настоящими специалистами в своем деле и делали добро людям вокруг вас. 

Полесский Зюзя поздравил с Новым годом и поделился заклинанием для исполнения желаний-4

А чтобы в новом году ваше желание исполнилось, Зюзя поделится с вами секретом. Вам нужно выбрать холодный зимний вечер, выйти поближе к лесу, встать лицом на север и громко сказать «Зюзя Палескі, леса жыхар, зімы ўладар, дапамагі!» и загадать свое желание. И оно обязательно сбудется!

Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи.

# Новый год

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