Полесский Зюзя поздравил с Новым годом и поделился заклинанием для исполнения желаний

Здравствуйте, друзья дорогие! Я Зюзя Полесский. Передаю привет из Национального парка «Припятский». От всей души поздравляю белорусов с Новым годом и Рождеством.
Здравствуйте, друзья дорогие! Я Зюзя Полесский. Передаю привет из Национального парка «Припятский». От всей души поздравляю белорусов с Новым годом и Рождеством.
Желаю, чтобы в новом году у вас было побольше жизненных сил на добрые дела, чтобы удача во всех начинаниях вам способствовала, чтобы вы были настоящими специалистами в своем деле и делали добро людям вокруг вас.
А чтобы в новом году ваше желание исполнилось, Зюзя поделится с вами секретом. Вам нужно выбрать холодный зимний вечер, выйти поближе к лесу, встать лицом на север и громко сказать «Зюзя Палескі, леса жыхар, зімы ўладар, дапамагі!» и загадать свое желание. И оно обязательно сбудется!
Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи.