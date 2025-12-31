Белорусский Зюзя передал новогоднее поздравление всем жителям страны!

Прывітанне ўсім! Сёння, мае даражэнькія, я, Зюзя з Пастаўшчыны, хачу павіншаваць усіх жыхароў Беларусі, гледачоў тэлеканала СТБ з надыходзячымі святамі. Святамі навагоднімі, вясёлымі, з Калядамі ды Новым годам.
Прывітанне ўсім! Сёння, мае даражэнькія, я, Зюзя з Пастаўшчыны, хачу павіншаваць усіх жыхароў Беларусі, гледачоў тэлеканала СТБ з надыходзячымі святамі. Святамі навагоднімі, вясёлымі, з Калядамі ды Новым годам.
Хачу пажадаць вам... Самае галоўнае ў нашым жыцці што? Здароўечка!Ну, а да здароўя – дабрабыту! Каб было ў вашай хаце ўсяго ў дастатку, каб заўсёды над Беларуссю, над дахамі вашых хат было мірнае неба і ззяла яркая сонейка. З Новым годам!
Ну і, канешне, хачу запрасіць вас да нас сюды, на Пастаўшчыну, да мяне ў госці на навагоднія святы. Прыязджайце, буду вельмі рад сустрэчы з вамі. Усяго найлепшага, з Новым годам!
Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом.