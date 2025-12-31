Прямой эфир

Белорусский Зюзя передал новогоднее поздравление всем жителям страны!

31 декабря 2025 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прывітанне ўсім! Сёння, мае даражэнькія, я, Зюзя з Пастаўшчыны, хачу павіншаваць усіх жыхароў Беларусі, гледачоў тэлеканала СТБ з надыходзячымі святамі. Святамі навагоднімі, вясёлымі, з Калядамі ды Новым годам.

Белорусский Зюзя передал новогоднее поздравление всем жителям страны!-2

Хачу пажадаць вам... Самае галоўнае ў нашым жыцці што? Здароўечка!Ну, а да здароўя – дабрабыту! Каб было ў вашай хаце ўсяго ў дастатку, каб заўсёды над Беларуссю, над дахамі вашых хат было мірнае неба і ззяла яркая сонейка. З Новым годам!

Ну і, канешне, хачу запрасіць вас да нас сюды, на Пастаўшчыну, да мяне ў госці на навагоднія святы. Прыязджайце, буду вельмі рад сустрэчы з вамі. Усяго найлепшага, з Новым годам!

Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Движение поездов через тоннель под Ла-Маншем приостановили
31 декабря 2025 10:00

Движение поездов через тоннель под Ла-Маншем приостановили

Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом
31 декабря 2025 09:55

Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом

Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи
31 декабря 2025 09:41

Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи