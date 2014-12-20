Акция «100 подарков от «Белой Руси» прошла в Гомеле

Новости Беларуси. «Сто подарков» от Белой Руси на деле превратились в многие тысячи. Новогодняя благотворительная акция, которую проводят члены крупнейшей в стране общественной организации день ото дня набирает обороты. Первыми подарки из рук Деда мороза и Снегурочки получают дети из многодетных семей. Один из таких праздничных вечеров прошел 20 декабря в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Терещенко, председатель Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»:

Всегда с очень хорошим настроением приезжаем в такие семьи.