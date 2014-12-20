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Акция «100 подарков от «Белой Руси» прошла в Гомеле

20 декабря 2014 19:09
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Новости Беларуси. «Сто подарков» от Белой Руси на деле превратились в многие тысячи. Новогодняя благотворительная акция, которую проводят члены крупнейшей в стране общественной организации день ото дня набирает обороты. Первыми подарки из рук Деда мороза и Снегурочки получают дети из многодетных семей. Один из таких праздничных вечеров прошел 20 декабря в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Галина Терещенко, председатель Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»:
Всегда с очень хорошим настроением приезжаем в такие семьи. 

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Галина Терещенко

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