Аэродром освобожден и взят под охрану: командно-штабное учение Вооруженных Сил проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Освобождение захваченного аэродрома. В Беларуси продолжается командно-штабное учение Вооруженных Сил. В рамках маневров 350-й парашютно-десантный батальон передислоцировался в район Полоцка. Там по замыслу учения незаконное вооруженное формирование захватило воздушную гавань. В роли преступников выступили подразделения внутренних войск.

Десантники, которые противостояли неприятелю, действовали на бронетранспортерах, с неба их прикрывала авиация. Перед штурмом совместно с голубыми беретами была проведена разведка местности.

В результате аэродром был освобожден и взят под охрану,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

В целом задача выполнена. Для выполнения этой задачи привлекалась авиация, использовались воздушно-поисковые штурмовые группы, осуществлялось применение беспилотных авиационных комплексов типа «Москит», велась разведка днем и ночью. И достигнут был фактор внезапности.