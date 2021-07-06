Адвокат Виктора Бабарико: будем добиваться отмены приговора всеми доступными средствами правовой защиты

Новости Беларуси. Верховный суд 6 июля огласил приговор обвиняемым по делу Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, бывший его председатель Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

За взятки в составе группы и «отмывание» преступных средств ему также присудили штраф в размере 5 тысяч базовых величин – это 145 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на срок 5 лет. Остальные фигуранты уголовного дела получили от 3 до 6 лет лишения свободы.

Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима