Адвокат Виктора Бабарико: будем добиваться отмены приговора всеми доступными средствами правовой защиты
Новости Беларуси. Верховный суд 6 июля огласил приговор обвиняемым по делу Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, бывший его председатель Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
За взятки в составе группы и «отмывание» преступных средств ему также присудили штраф в размере 5 тысяч базовых величин – это 145 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на срок 5 лет. Остальные фигуранты уголовного дела получили от 3 до 6 лет лишения свободы.
Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима
И на этот раз судебное заседание не обошлось без европейских гостей. Однако сразу после вынесения приговора дипломаты покинули зал, отмахнувшись от камер государственных СМИ и неудобных вопросов журналистов. А вот защита главного фигуранта по делу Белгазпромбанка выступила со своим мнением по судебному вердикту.
Дмитрий Лаевский, адвокат:
Защита Виктора Бабарико не согласна с обвинительным приговором, поскольку данный обвинительный приговор основан на обвинениях, которые лежат за пределами правды. В данном случае мы считаем единственно верным правовым решением оправдательный приговор, поскольку в судебных прениях мы представили детальные доводы и аргументы о том, что признаки состава преступления отсутствуют. Мы настаиваем на этой позиции. И будем добиваться отмены вынесенного приговора всеми возможными и доступными средствами правовой защиты. Мы будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН. Что касается самого Виктора Дмитриевича, то данный приговор он воспринял спокойно, поскольку данное решение не было удивительным для нас в текущих обстоятельствах. Однако это решение временно, исходя из того, что я уже сказал. На данный момент я сказал все, что хотел. Спасибо большое.
Лишение своей адвокатской лицензии и дисциплинарное взыскание суда Дмитрий Лавевский комментировать отказался. Вынесенный приговор вступил в силу 6 июля и апелляции не подлежит. Однако жалоба может быть подана в порядке надзора.