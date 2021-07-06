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Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима

06 июля 2021 11:33
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Новости Беларуси. Верховный суд 6 июля огласил приговор обвиняемым по делу Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, бывший его председатель Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима-1

За взятки в составе группы и «отмывание» преступных средств ему также присудили штраф в размере 5 тысяч базовых величин – это 145 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на срок 5 лет. Остальные фигуранты уголовного дела получили от 3 до 6 лет лишения свободы.

Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима-4

Сергей Гиргель, старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:
С Бабарико взыскан доход, полученный им преступным путем, на сумму свыше 47 миллионов рублей, обращено взыскание на арестованное имущество. Внесенная им взятка получателям денежных средств в счет повышения ущерба также конфискована в доход государства. Иным обвиянемым в получении взятки назначено наказание в срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с применением дополнительных наказаний. Кобяку судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Задойко назначено было наказание также ограничение свободы без направления в учреждения открытого типа на срок 5 лет.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Сергей Гиргель # Алексей Задойко # Виктор Кобяк # Фотофакт

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