Абитуриент-2017: как поступить в университет без ЦТ

Новости Беларуси. Более 27 тысяч студентов в этом году планируют принять на бюджетную форму обучения в ВУЗы страны. А вот количество платников составит цифру в районе 58 тысяч человек. Между тем, регистрация на основной этап централизованного тестирования начинается уже 2 мая.
Напомним, теперь абитуриент имеет право на прохождение четырех тестов вместо трех. Кроме того, поступать на некоторые специальности, в частности педагогические, можно будет без ЦТ. Правда, касается новация медалистов и выпускников профильных педагогических классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Именно для таких выпускников, которые успешно окончили школу, при этом у них должны быть оценки не ниже 8 по профильным дисциплинам, они должны иметь рекомендацию педагогического совета учреждения образования, которое они закончили. И дальше они имеют право быть зачисленными без вступительных испытаний в том случае, если они пройдут профессиональное собеседование. Собеседование будет проводиться в том университете, куда поступает абитуриент.
Льготные условия при поступлении также предусмотрены и на ряд востребованных экономикой специальностей. Что касается стоимости обучения в ВУЗах, то она будет сформирована ближе к началу учебного года. Расчет будет производиться исходя из затрат на подготовку специалистов.