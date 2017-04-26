Абитуриент-2017: как поступить в университет без ЦТ

Новости Беларуси. Более 27 тысяч студентов в этом году планируют принять на бюджетную форму обучения в ВУЗы страны. А вот количество платников составит цифру в районе 58 тысяч человек. Между тем, регистрация на основной этап централизованного тестирования начинается уже 2 мая.

Напомним, теперь абитуриент имеет право на прохождение четырех тестов вместо трех. Кроме того, поступать на некоторые специальности, в частности педагогические, можно будет без ЦТ. Правда, касается новация медалистов и выпускников профильных педагогических классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.