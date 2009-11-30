Принят законопроект об изменениях в избирательное законодательство

Речь идет примерно о 130 поправках и дополнениях в 45 статьях Избирательного кодекса.

Так, предлагается формировать избирательные комиссии, чтобы не менее трети в них составляли представители политических партий и других общественных объединений.

Планируется упростить выдвижение и регистрацию кандидатов., в том числе разрешить политическим партиям выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах независимо от того, есть ли там их структуры или нет.

Также впервые в Беларуси кандидатам в депутаты и президенты разрешат формировать личные избирательные фонды. Порог явки избирателей, необходимый для признания выборов местных Советов состоявшимися, может быть исключен.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

— Упрощен порядок проведения всех мероприятий, возможность проведения дебатов. Можно говорить о реальных подвижках и реальном учёте тех рекомендаций, которые были представлены Беларуси различными евроструктурами. На 90% процентов учтены предложения по организации агитационные предвыборных мероприятий — разрешение на личные финансовые фонды кандидатов из этой серии.

Кроме того, по требованию Евросоюза и ОБСЕ установлены критерии отбора и состав избирательных комиссий, учтены предложения по организации агитационных мероприятий.

Больше независимости от органов власти получат и избирательные комиссии. В частности, предлагается запретить местным исполнительным и распорядительным органам включать своих представителей в состав избирательных комиссий. Упростится и сама процедура сбора подписей. Предлагается ввести его «в виде пикета». Причем, инициативные группы смогут это делать без разрешения властей.

Василий Байков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Национального собрания Республики Беларусь:

Данный Избирательный кодекс внесён с целью дальнейшего совершенствования избирательного законодательства с учётом правоприменительной практики Республики Беларусь, поэтому всё то, что наработано, подготовлено специалистами отвечает сегодняшней жизни Республики Беларусь. Изменений очень много: от формирования избирательной комиссии до выдвижения кандидатов и в депутаты, и на пост Президента.