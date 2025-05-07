«А что делать? Как-то выжили». Вот что рассказала бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря

Детства у них не было, а школьные годы забрала послевоенная разруха. Нет ни одной белорусской семьи, которой не коснулась история Великой Отечественной. Сегодня в центральном регионе проживают 114 ветеранов и 587 человек, пострадавших от последствий войны. Живые свидетели тех страшных событий до мельчайших подробностей помнят все те ужасы, которые им пришлось пережить, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Из первых уст: истории бывшей узницы концлагеря Нины Александровны Дреманович, в сюжете Дарьи Авсюк.

Нина Дреманович из тех, у кого не было детства. Его забрала война. Тогда ей было всего полтора года, совсем еще малютка. Все истории знает лишь из рассказов матери. Летом 1943-го ее с двумя сыновьями, дочкой и другими односельчанами из деревни Загузье Псковской области немцы посадили в товарный вагон. Ехали несколько суток. Так и оказались в концлагере Шяуляя.

Нина Дреманович, бывшая малолетняя узница:

Нас было в семье трое: два брата, я и мама. Нас увозили туда, папа был на фронте. В 1939 году как пошел, так и не пришел, пока не кончилась война.

В нацистских лагерях был самый настоящий ад на земле. Смерть здесь была обычным делом. А условия содержания далеки от санаторных. Раз в день давали похлебку, иногда кидали хлеб. Старики, женщины, дети умирали от болезней, издевательств и голода. Нина Александровна вместе с семьей уцелела чудом.

Нина Дреманович:

Выжили и выжили, а что делать? Как-то выжили, как-то мама сберегла. Помню один момент, как женщина вместе с нами пошла, на мину попала – и ей оторвало ногу. Ее несли окровавленную – это я помню. В 1944-м было освобождение. Но дорога домой стала непростой.

Нина Дреманович:

Когда мы оттуда ехали, нас бомбили. Мы на какой-то повозке ехали, мама нас в канаву какую-то [прятала] всех… Вернулись уже на пепелище. И даже не в родную деревню, а в соседнюю. Там жила бабушка Нины Александровны. Ютились в маленьком шалаше. Приходилось есть что попало. Нина Дреманович:

Что мы ели – не знаю. Ходили, собирали мох, шишки, лебеду. Мама пекла хлеб из этого, а мы ели.