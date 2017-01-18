Юлия Рожко, неонатолог: Забота о детях – смысл жизни!

Эти беззащитные крохи поторопились появиться на свет. Они родились недоношенными: раньше положенного срока, весом менее 1 кг. Мама – не первый человек, которого встречают в этом мире новорожденные малютки. Сначала они попадают в заботливые руки врача – неонатолога.

Многие из нас слышат о таком докторе впервые. Врачи-неонатологи работают там, где их умения и знания могут спасти жизнь, вдали от посторонних взоров – в родильных отделениях, детских реанимациях и стационарах.

Юлия Викторовна Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» г. Минска на протяжении вот уже 20-ти лет доказывает на практике, что преждевременные роды – не приговор. Через руки, душу и сердце этого врача прошли тысячи новорожденных. Многие из них живы благодаря профессионализму этой женщины и ее коллег.

Неонатолог оценивает состояние ребенка на первой минуте его жизни и, при необходимости, оказывает экстренную помощь. Этот врач обязательно входит в состав дежурной группы, ведущей роды. Это специалист широкого профиля, его главная задача – обследование всех органов и систем малыша на выявление патологий.

Сегодня новорожденный весом от 500 грамм и ростом от 35 см. считается ультра недоношенным, но жизнеспособным, и необходимо сделать всё возможное, чтобы он жил. Порой на выхаживание такой крохи уходит до 3-4-х месяцев, ведь его надо «дорастить» минимум до 2 кг. 200 гр. – только при такой массе можно выписать его домой.

Крайне важна помощь неонатолога и для мамы. Именно этот специалист грамотно расскажет маме об особенностях развития малыша в первый месяц жизни, научит правильному уходу за ним, кормлению и познакомит кормящую женщину с правильным рационом питания.

Выхаживание недоношенного ребенка очень сложный и трудоемкий процесс: круглосуточное наблюдение, контроль температуры и влажности в инкубаторах, искусственное вскармливание. Родителям тоже разрешается приходить сюда, так даже больше шансов, что ребенок пойдет на поправку.

Ради этих теплых, трогательных моментов и стоит жить, –утверждает Юлия Викторовна. А прогуливаясь по коридорам отделения, нельзя не заметить красочные настенные пейзажи, нарисованные счастливыми мамочками, в знак благодарности и любви к человеку, который подарил их ребенку путевку в счастливую здоровую жизнь.

И, если говорят, что профессия «доктор» – это призвание, то для нашей героини – забота о детях – смысл жизни!