Окунуться в прорубь на Крещение: Бернское озеро под Витебском к проведению обряда готово

Новости Беларуси. С наступлением сумерек придет время для еще одной крещенской традиции – купания в проруби. Люди верят, что это исцеляет от недугов и придает здоровье и силы. Потому многие идут окунаться.

Купели готовят по всей стране. В том числе и на озере Бернском под Витебском. Все подъезды к водохранилищу расчищены, подготовлены места стоянок для авто, подведено освещение, звукоусиление. И, конечно, – сама прорубь, вырубленная в виде креста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Осипов, председатель Вороновского сельского исполнительного комитета:

Людей сюда приезжает очень большое количество – 2 тысячи за ночь. Взяли на себя организаторскую функцию. Согласовываем все вопросы последние несколько лет с МЧС и медиками, милицией по обеспечению безопасности граждан при проведении этого обряда.

Уже к вечеру здесь ожидается не меньше сотни человек. Всего же за ночь в Бернскую прорубь ежегодно окунается до пяти тысяч жителей Витебска и района.