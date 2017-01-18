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Окунуться в прорубь на Крещение: Бернское озеро под Витебском к проведению обряда готово

18 января 2017 10:48
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Новости Беларуси. С наступлением сумерек придет время для еще одной крещенской традиции – купания в проруби. Люди верят, что это исцеляет от недугов и придает здоровье и силы. Потому многие идут окунаться.

Купели готовят по всей стране. В том числе и на озере Бернском под Витебском. Все подъезды к водохранилищу расчищены, подготовлены места стоянок для авто, подведено освещение, звукоусиление. И, конечно, – сама прорубь, вырубленная в виде креста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Осипов, председатель Вороновского сельского исполнительного комитета:
Людей сюда приезжает очень большое количество – 2 тысячи за ночь. Взяли на себя организаторскую функцию. Согласовываем все вопросы последние несколько лет с МЧС и медиками, милицией по обеспечению безопасности граждан при проведении этого обряда.

Уже к вечеру здесь ожидается не меньше сотни человек. Всего же за ночь в Бернскую прорубь ежегодно окунается до пяти тысяч жителей Витебска и района.

# общество # Купание в проруби

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