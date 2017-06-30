95 населенных пунктов в Беларуси обесточил грозовой фронт

Новости Беларуси. 95 населенных пунктов по информации на 6 утра 30 июня остаются обесточенными из-за непогоды. Грозовой фронт прошел по всей стране, оставив за собой серьезные последствия. Порывы ветра, а скорость достигала 24 м/с, сносили крыши домов и валили деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двух районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути, повредив линии электропередачи. В результате были задержаны семь пассажирских поездов. Сразу два райцентра – Слоним и Дятлово – этой ночью оставались без электричества. Больницы в этих городах были переведены на резервные источники питания. В целом, 814 населенных пунктов страны периодически оставались без света. Почти в сотне до сих пор ведутся восстановительные работы.

Алексей Скальчук, начальник диспетчерской службы ГПО «Белэнерго»:

В экстренном порядке были организованы дополнительные ремонтно-восстановительные бригады для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы по восстановлению оборудования, пострадавшего во время стихийных явлений.