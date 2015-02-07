Новости Беларуси. В Беларуси раскрыли преступную группу, вербовавшую девушек для занятия проституцией. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. В ведомстве отметили, что злоумышленники, находясь в Санкт-Петербурге, склоняли белорусок к противоправным действиям и выезду в Россию.

Всего за четыре года деятельности группировки было завербовано 18 девушек. Преимущественно из Минской и Гомельской областей.

Их отправляли на «серую» работу во Францию, Турцию и регионы России. Также оперативники ликвидировали видеостудию, принадлежащую участникам группы. На ней изготавливались материалы порнографического характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Прохоренков, следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе расследования уголовного дела в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации, Франции устанавливались иные участники организованной группы, были установлены организаторы. В отношении граждан Республики Беларусь по этому уголовному делу был вынесен обвинительный приговор. Они были осуждены к длительным срокам наказания.