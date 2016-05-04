9 мая в Минске: более 80 концертных площадок и 10-минутный фейерверк

Новости Беларуси. От шествия памяти до 10-минутного фейерверка! Минск масштабно готовится ко Дню Победы. Белорусская столица облачается в праздничный наряд. До 9 мая остаются считанные дни. Поэтому организационные работы ведутся практически без перерыва. Какой наряд примерит столица в День Победы и куда надо сходить, узнала корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.

Более 80 концертных площадок готовит город-герой Минск для своих жителей и гостей. Средоточием главных торжеств станет площадка у Дворца спорта, площадь Победы и Верхний город.

Импровизированный партер на тысячу мест и масштабная торговля встретят участников праздника на проспекте Победителей. В ассортименте свою продукцию готовы представить более 600 предприятий. Организаторы обещают массу развлечений для горожан разных возрастов.

Кульминацией дня станет 10-минутный фейерверк в 30 залпов.

Сергей Медведев, заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Центральной праздничной концертной точкой в Минске традиционно станет площадка у Дворца спорта на проспекте Победителей. 7 мая там состоится концерт фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки Великой Победы», который приезжает к нам в гости из Российской Федерации.

Сопровождать участников праздника будут и столичные медики. Особое внимание — ветеранам Великой Отечественной войны. А в поликлиниках дежурные службы врачей-терапевтов 9 мая будут работать по графику праздничного дня – с 8.30 до 18.00.

Людмила Луговец, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В местах массовых гуляний будут организованы дежурства. Отработаны графики. Будет обеспечено оказание медицинской помощи нашим жителям.

Немало теплых слов и поздравлений припасли для ветеранов и юные минчане. Эти праздничные дни для детей и молодежи точно обещают быть полезными и насыщенными.

Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Это оказание помощи в доставке продуктов, уборке помещений и приусадебных участков. В мероприятиях примут участие около 80 тысяч обучающихся.

Праздничное оформление каждый день дополняется новыми элементами. Сегодня на площади Победы монтировали праздничный свет. О том, что столица умеет впечатлять, говорит и тот факт, что на днях Минск вошел в топ-10 популярных городов для отдыха туристов в первомайские праздники.

Оксана Семашко, СТВ:

Сердце Минска ко Дню Победы украсит праздничная подсветка. 9 мая иллюминация будет работать с 21.25 до 24.00. Не исключено, что на главных проспектах города ее включат на несколько дней раньше. Город осветят цвета «победы» – красный, зеленый, желтый. Сочетание цветовых оттенков с динамическими эффектами помогут создать праздничное настроение минчанам и гостям столицы.