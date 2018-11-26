830 дней ждали свободы. В Гомеле отмечают день освобождения города

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются торжества посвящённые 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня очередь второго по величине города страны. Именно 75 лет назад был дан салют в честь первого освобождённого областного центра Беларуси – Гомеля.

829 страшных дней оккупации Гомеля – это история боли и страха, кровавая трагедия целого города и каждого его жителя в отдельности. По официальным данным за время оккупации фашистами было расстреляно, повешено, уничтожено в газовых камерах 30 тысяч мирных жителей.

Ольга Шурпач, научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Страшных мест было много. У нас располагался крупный лагерь для военнопленных «Дулаг-121». В нём погибло более 100 тысяч человек. На территории Гомеля много мест расстрела и захоронений.

С учётом жертв лагеря для военнопленных за 28 месяцев оккупации в Гомеле погибло порядка 140 тысяч человек – цифра, сопоставимая с довоенным населением областного центра. Нацисты превратили один из красивейших белорусских городов в кладбище.

Историк Юрий Панков изучает трагедию родного города по фотоснимкам, сделанным оккупантами. На тематических аукционах их тысячи: с безлюдными улицами Гомеля и крестами повсюду. Некрополь оккупанты устроили даже в самом сердце города.

Борис Бейлин многое из этого увидел собственными глазами. В родной Гомель он попал спустя всего пару месяцев после освобождения. «Все дома были разрушены» – воспоминания жителя Гомеля Ветеран считает день освобождения Гомеля личным праздником. Какой была та война, он помнит отлично. А ещё говорит, что гомельчане редко вспоминали в разговоре те страшные 829 дней.

Александр Добриян, СТВ:

Пожалуй, самым непростым периодом жизни в оккупированном Гомеле были последние недели перед освобождением. Террор не ослабевал, а город методично превращался нацистами в неприступную крепость. Однако, появился и дополнительный психологический фактор: заречный Новобелицкий район Гомеля освободили ещё в начале октября. Там, за рекой, уже была свобода, а здесь, на правом берегу, продолжалась жизнь полная страха.

За рекой штаб Белорусского фронта месяц готовился к началу операции, получившей название «Гомельско-Речицкой».

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы

Гитлер перед наступлением на Беларусь издал указ наподобие сталинского «Ни шагу назад». Крупные города превращались в крепости. Наш город был укреплён.

Стратегия взять город, совершив обходной манёвр, сработала. Над гомельской группировкой войск вермахта нависла угроза оказаться в «котле», и в ночь на 26 ноября основные силы оккупантов оставили город.