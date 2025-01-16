82,5% белорусов готовы отдать свой голос действующему Президенту – социсследование

Ожидается, что явка избирателей на предстоящих выборах будет достаточно высокой. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета совместно с Институтом международной политики и экономики Сербии с привлечением независимого исследовательского центра «House of Win». Результаты опубликованы 16 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на вопрос «Собираетесь ли вы принять участие в выборах?» – утвердительно ответили 85,5% опрошенных. Эти цифры – индикатор политического сознания белорусского общества, понимания высокой личной ответственности за будущее государства. Правда, есть и те, кто еще не определился со своим решением – идти или не идти на выборы, но в целом это незначительный процент. Поинтересовались социологи и кого собираются поддержать белорусы?

Вопрос звучал следующим образом: если бы выборы прошли сегодня, за кого бы вы голосовали? Подавляющее большинство респондентов – а именно 82,5 % – готовы отдать свой голос действующему Президенту. Вариант «за альтернативного кандидата» выбрали 2,9 %, «против всех» – 7,9 %, «не буду голосовать» – 6,7 %. Эти данные получены в результате встречных исследований двух стран – Беларуси и Сербии. Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета изучил мнения 1,5 тысячи респондентов методом поквартирного интервью. Институт международной политики и экономики, расположенный в Сербии, провел 1 590 телефонных интервью с жителями Беларуси. И в том, и в другом случае исследования проводились по схожей методике.

Кроме выше озвученных вопросов, социологи также изучили ожидания электората от избранного Президента. Результаты исследования показали, что первостепенным сейчас для людей является стабильная и безопасная жизнь. Так ответили 57,3 % респондентов. Далее, по убывающей – активного развития экономики. Повышения социальных гарантий. Повышения роли и статуса Беларуси на международной арене. Создания условий для самореализации молодежи. Улучшения сотрудничества с другими государствами и более тесных отношений именно со славянскими странами. Дальнейшего развития партий и гражданского общества.

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:

Белорусы планируют в своем подавляющем большинстве участвовать в выборах – это тоже крайне важно. Политическая активность белорусов сегодня высока. Они собираются прийти на выборы и голосовать за действующего Президента. Мы рискнули задать вопрос: что вы ожидаете в ближайшие 5 лет? Так вот люди, в первую очередь, ожидают стабильности и порядка – это первое, самое главное, чего они ждут от той власти, которую они изберут 26 января на выборах Президента Республики Беларусь.

Сегодня белорусы уверены в своем будущем. Более 73 % считают, что экономическая ситуация в стране через 5 лет останется такой же или станет еще лучше. Это также данные совместного с сербскими специалистами социологического исследования. Негативные ожидания у незначительного количества людей. Затруднились ответить 23,2 % опрошенных.