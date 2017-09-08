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8 сентября во Дворце профсоюзов наградили победителей конкурса «Минский мастер»

08 сентября 2017 19:33
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Новости Беларуси. Минск празднует свой 950-летний юбилей. Официальные мероприятия стартовали с самого утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 сентября во Дворце профсоюзов наградили победителей конкурса «Минский мастер», а это 38 человек. Всех поздравил мэр Минска Андрей Шорец. Конкурс проводился на протяжении года, участвовали в нем почти 20 тысяч человек.

Это представители самых разных профессий – слесари, водители, продавцы, официанты, строители.

8 сентября во Дворце профсоюзов наградили победителей конкурса «Минский мастер»-1

Евгений Воробьев, слесарь УП «Мингаз»:
Участие в этом  конкурсе меня стимулирует, и я дальше буду работать хорошо, повышать свою квалификацию.

Ну и выполнять производственные задания на «отлично».

8 сентября во Дворце профсоюзов наградили победителей конкурса «Минский мастер»-4

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Они прошли теоретические экзамены, практические задания. Это, фактически, уже люди, на которых можно равняться и которые составляют гордость предприятий, на которых они работают, и гордость профессий, которые они представляют.

Победитель, помимо награды, получит солидную прибавку к зарплате и новый телевизор.

# общество # Фотофакт # Николай Белановский # Профсоюзы в Беларуси # День города в Минске-2017 # Евгений Воробьев

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