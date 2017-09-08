Новости Беларуси. Минск празднует свой 950-летний юбилей. Официальные мероприятия стартовали с самого утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 сентября во Дворце профсоюзов наградили победителей конкурса «Минский мастер», а это 38 человек. Всех поздравил мэр Минска Андрей Шорец. Конкурс проводился на протяжении года, участвовали в нем почти 20 тысяч человек. Это представители самых разных профессий – слесари, водители, продавцы, официанты, строители.

Евгений Воробьев, слесарь УП «Мингаз»:

Участие в этом конкурсе меня стимулирует, и я дальше буду работать хорошо, повышать свою квалификацию. Ну и выполнять производственные задания на «отлично».