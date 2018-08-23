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75 лет спустя: воспоминания белорусских ветеранов битвы на Курской дуге

23 августа 2018 18:59
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Новости Беларуси. Битва на Курской дуге – одно из ключевых сражений Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75 лет спустя: воспоминания белорусских ветеранов битвы на Курской дуге-1

Лето 1943 года – это момент, когда советским войскам удалось добиться коренного перелома в ходе войны. Красная армия шла к этому долго и через большие жертвы.

75 лет спустя: воспоминания белорусских ветеранов битвы на Курской дуге-4

Воспоминания тех, кто 75 лет назад был на «огненной» передовой, в видеоматериале Виктории Ходосок.

# Беларусь помнит # общество # Виктория Ходосок # Григорий Сафонов # Лидия Волкова # Фотофакт

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