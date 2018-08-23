75 лет спустя: воспоминания белорусских ветеранов битвы на Курской дуге

Новости Беларуси. Битва на Курской дуге – одно из ключевых сражений Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лето 1943 года – это момент, когда советским войскам удалось добиться коренного перелома в ходе войны. Красная армия шла к этому долго и через большие жертвы.