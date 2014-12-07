70 лет журфаку БГУ: какие кадры выходят из главной журналистской кузницы страны?

Новости Беларуси. На неделе в главной кузнице журналистских кадров - Институте журналистики (ранее – журфаке Белгосуниверситета, отметили 70-летний юбилей. За это время из альма-матер пишущей и снимающей братии вышло 7 тысяч специалистов. И, кстати, первый состав телеканала СТВ был сформирован чуть ли не из целого курса журфака. Яна Шипко, тоже его выпускница, постаралась как можно лучше поздравить родной вуз, а заодно показать обратную сторону журналистского ремесла в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Раз уж в этом репортаже мы пообещали раскрыть нюансы журналистского ремесла, вот сюжет, который прямо сейчас вы видите в эфире, только в процессе производства. Правда, к этой версии мне бы хотелось кое-что добавить. Прямо сейчас как выпускник-2010 и состоявшийся благодаря любимому факультету журналист, я впервые воспользуюсь служебным положением, чтобы с экрана передать привет всем своим сокурсникам, с которыми мы так стремились попасть на журфак, чтобы учиться не для галочки, а просто жить журналистикой. И получилось это благодаря нашим преподавателям, воспитавшим не одно поколение журналистов. Наш сюжет сегодня о тех, кем гордится журфак, их успехах и профессиональных секретах.

В аппаратных монтажа кипит работа. Здесь готовят основное блюдо телеменю, которое нужно подавать горячим, – новости.

А дикторы на СТВ еще и сами себе редакторы. Грамотности журфаковцам, прошедшим школу легендарной Ангелины Руденко, у которой одна студентка всю «Войну и мир» от руки переписала, не занимать.

Юлия Александрова, ведущая телеканала СТВ, выпускница Института журналистики БГУ:

Я полюбила журналистику после первого курса. Потому что благодаря первой самой практике я получила шанс работать.

А это то, что происходит за 5 минут до того, как зрители увидят в эфире заставку новостей.

Работа диктора, кстати, без жертв не обходится.

Юлия Александрова, ведущая телеканала СТВ, выпускница Института журналистики БГУ:

От суфлеров садится зрение, но ничего страшного: зато у меня отпуск за вредность профессии 31 день.

О том, как создавалось «Столичное телевидение», на журфаке ходят легенды. На открывавшийся новый канал пошла работать почти вся группа выпускников во главе с Екатериной Забенько. Как шутили, поднимать целину. А СТВ стали расшифровывать как «студенческое телевидение». Катерину мы застали на записи новогодней выпуска ток-шоу. Танец с олимпийским чемпионом, согласитесь, приятный послеэфирный бонус.

«Такова судьба» Екатерины Забенько - не расставаться с журналистикой и с журфаком. Записывается программа в телецентре Института журналистики. В начале карьеры о таких технологиях ведущая могла только мечтать.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ, выпускница Института журналистики БГУ:

Я с детства носилась с микрофоном, я себе представляла, что я буду работать в кадре - ведущей, журналистом. Поэтому, конечно, хотелось свою мечту реализовать. Хотя на тот момент казалось, что это просто невозможно. Как минимум потому, что в стране просто нет телеканала. А тут - о, боже! - появляется телеканал СТВ! Спасибо ему огромное! С него все и началось. С одного оператора, с одной машины, с поездок на съемки на метро, со звонков потенциальным интервьюируемым с телефонов-автоматов на улице, потому что у нас был один телефон на всех.

Виктория Попова хоть и училась на телерадиожурналиста, предпочла печатные СМИ. Сегодня редактор отдела культуры в ведущем белорусском издании. Кстати, любовь к искусству привита на журфаке. В студенческие годы и утренние лекции под просмотр Феллини сейчас вспоминает как настоящую «дольче вита».

Виктория Попова, редактор отдела культуры газеты «Советская Белоруссия», выпускница Института журналистики БГУ:

Лекции, которые проходили не в стенах. Это была Ефросинья Бондарева, которая в первые видеосалоны Московской водила в 10 утра. И вот Минск, декабрь, я и Феллини, я и Тарковский - это было очень богемное времяпрепровождения. Наверное, нет такого факультета в нашем университете, на котором было бы так много разных интересных красивых людей - с пирсингами, с тату, с длинными волосами. В общем, преподавателям очень было с нами непросто, но здесь нужно сделать реверанс в их сторону. Даже самых отъявленных экзистенциальных мечтателей, которые прогуливали лекции и все думали о смысле бытия, они рано или поздно принимали.

Павел Кореневский, заместитель директора ЗАО «Столичное телевидение», доцент кафедры телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

Трудно представить, что я был с серьгами, с патлами, в косухе. И когда мне говорили: ты пойдешь работать, тебе придется как журналисту быть в костюме, галстуке, - да ни за что, ни в жизни!

Изменилась прическа и стиль одежды, а вот энтузиазм и неиссякаемая творческая энергия Павла Кореневского остались прежними. С тех пор он создал много успешных телепроектов, но все время возвращался на журфак — в качестве преподавателя. Потому как один из руководителей телеканала ошибок ни студентам, ни подчиненным не прощает.

Павел Кореневский, заместитель директора ЗАО «Столичное телевидение», доцент кафедры телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

-Я сделал сюжет.

- Какой ты сделал сюжет?

- А я сделал видюшку или синхрон.

Я говорю, нет такого. Ты должен понимать, что ты сделал. Ты сделал репортаж? Какой репортаж? Проблемный репортаж? Ты должен разложить по полочкам и работу своих коллег и свою работу. Тогда ты специалист, профессионал. Тогда твой диплом журфака - это не просто так дан тебе.

В ее журналистском портфолио репортажи сплошь проблемные, а порой экстремальные.

Хрупкая внешне Ольга Петрашевская на самом деле бесстрашный репортер. Побывала и в горячих точках, и там, где редко ступала нога европейца. А путь к своей «Телевершине» начала еще на журфаке. Правда из-за многочисленных пропусков чуть было не лишилась студенческого билета.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент телеканала СТВ, выпускница Института журналистики БГУ:

Отчислить с журфака меня пытались трижды. Чудом мне удалось остаться, потому что я все сдавала, но не вовремя. Потому что были уже командировки, были съемки, были большие репортажи. Я даже прекрасно помню, что я сдавала фильм, который наша творческая группа подготовила к эфиру, фильм из цикла «Известное и неизвестное», а на следующий день у меня была защита диплома. И это была настяощая катастрофа, это был апокалипсис: я не могла на тот момент выбрать, для чего мне нужно выспаться.

5 лет спустя визит-сюрприз к завкафедрой телевидения и радиовещания. Именно Вячеслав Булацкий спас Ольгу от отчисления и нагадал главную белорусскую теленаграду.

Вячеслав Григорьевич с детства был своим на журфаке. Его отец Григорий Булацкий вернул отделению журналистики статус факультета и был первым его деканом. Студенты его обожали. Ведь он мог прийти в общежитие и устроить танцы под аккордеон в собственном исполнении.

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

К отцу часто приходили домой гости, его коллеги по работе. И всегда это сопровождалось музыкой, песнями, потому что отец прекрасно играл на аккордеоне, пел. А профессор (тогда еще не профессор, а доцент) Михаил Евгеньевич Тикоцкий прекрасно играл на пианино. У нас в доме был этот музыкальный инструмент. И вот такой импровизированный концерт, исполнение такое душевное популярных тогда советских песен.

Сейчас телединастию Булацких продолжает сын Павел. Хотя сам Вячеслав Григорьевич между физиками и лириками сначала выбрал первых.

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

Поступил на физфак, но через год я понял, что прекрасно физика обойдется без меня, а я без нее тем более обойдусь. И все-таки вот внутренний мир мой взял верх. В кабинете у отца все стены были в стеллажах, все книги мировой литературы, русской литературы, белорусской литературы. Все новинки были у нас.

Нина Сницерева все 70 лет на факультете. Первая выпускница журфака за эти годы обучила не одно поколение журналистов.

Нина Сницерева, доцент кафедры истории журналистики и литературы Института журналистики БГУ:

Первый выпуск журфака был очень сложный, нас было 28 человек, там были ребята, которые отслужили, кто-то был в партизанах, кто-то в эвакуации. В школах, каких-то еще клубах, где было место, где только удалось снимать что-то - вот это был журфак. Мы кочевали.

Анастасии Бенедисюк только предстоит получить диплом в этом году. Впрочем, в профессии она уже не новичок. Даже фирменный корреспондентский стиль появился. Ее конек — оригинальные метафоры.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент СТВ, студентка Института журналистики БГУ:

У меня был задача сравнить Дашу Домрачеву с карьерным 450-тонным самосвалом БелАЗ не как технику, не как какое-то железо, а по мощности.

Успеть все, даже такой бойкой студентке-старосте, конечно, не легко. Хоть совмещать учебу и работу среди студентов-журналистов принято.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент СТВ, студентка Института журналистики БГУ:

В этом семестре профессор Ивченков у нас преподает медиариторику. К экзамену я уже не допущена. Прямо между сюжетами, кстати, сижу готовлюсь, пишу конспект.

Виктор Ивченков, заведующий кафедрой литературного редактирования института журналистики БГУ:

Я асабіста стаўлюся да студэнтаў, якія працуюць, з вялікай павагай. Слабінку я гэтым студэнтам не магу даць. Калі ты ўжо для сябе такі выбар зрабіў, што і працуеш, і вучышся, то на табе вялікая адказнасць.

Александр Найдёнов всегда мечтал работать на радио. Мечта сбылась еще во время учебы на журфаке. Там же радиоведущий научился одному из главных качеств радийщика — пунктуальности.

Александр Найдёнов, радиоведущий, программный директор радиостанции, выпускник Института журналистики БГУ:

Я на всю жизнь, честно говоря, запомню свой экзамен по философии, потому что это был единственный экзамен, ради которого я не спал две ночи подряд. И когда я сдал его на самую низкую из возможных оценок - это была четверка по десятибалльной системе, столько радости у меня не было даже тогда, когда я поступил на журфак. Я просто летал. Был двадцатиградусный мороз, я вышел на улицу в расстегнутой куртке, вдохнул воздух и подумал: вот оно - счастье.

Каждый выход в эфир — обращение к конкретному слушателю. Эта парочка манекенов гостит здесь неспроста. В их лице, согласно исследованиям, среднестатистический поклонник этой фм-волны.

Александр Найдёнов, радиоведущий, программный директор радиостанции, выпускник Института журналистики БГУ:

Нашу целевую слушательницу зовут Наташа. Мы дали ей такое имя. Мы знаем, сколько ей лет, чем она занимается, где она работает, на какой машине ездит, какая у нее зарплата. Вот она со своим мужем, которого мы назвали Алексеем. Красуются у нас в студии.

Хайянь из Китая, аспирантка Института журналистики, после выпуска осталась преподавать в альма-матер. Устроилась на радио — новости Беларуси рассказывает китайским слушателям. А после окончания аспирантуры традициям нашей школы журналистики планирует обучать уже китайских студентов.

Хайянь Чжан, аспирант института журналистики БГУ:

Когда я попала на журфак, я подумала: вау, круто! Очень интересно, очень удобно. Очень добрые преподаватели, очень хорошие. Научили и русскому языку, и как взять интервью.

Денис Блищ — яркая фигура белорусской интернет-журналистики. Главный редактор одного из самых популярных интернет-порталов и автор креативного блога. Мы встречаемся на улице Московской, где раньше находился журфак. Кстати, любая прогулка для Дениса может подкинуть тему для нового поста. Вниманию к мелочам научился на журфаке.

Денис Блищ, главный редактор интернет-портала:

Очень полезен журфак, как «суполка» - по-белорусски слово, - сообщество, которое остается с тобой на всю жизнь. Журфак помимо того, что дает образование, он еще дает связи на всю жизнь. Мне очень нравится, что он расширяется. Мне очень нравится, что там все больше студентов. и я думаю, что все будет очень хорошо. Искренне желаю удачи, новых свершений, побед.

Каждый из этих выпускников варится уже на своей журналистской кухне. Радио, телевидение, газеты, Интернет... Но неизменную, совершенно особенную атмосферу журфака, уже Института журналистики, где рождается вдохновение и творческая конкуренция, вспоминают с ностальгией и теплотой.

На «Неделе» к поздравлениям других выпускников присоединилась Яна Шипко, пожелав альма-матер процветания, а преподавателям здоровья и новых талантливых студентов!