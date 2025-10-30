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7 ноября на берегу водохранилища «Вяча» состоится чемпионат по колке дров среди СМИ

30 октября 2025 06:47
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Самый громкий спортивный праздник осени приближается! Уже 7 ноября на живописном берегу водохранилища «Вяча» состоится одно из самых масштабных событий – чемпионат по колке дров среди журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 ноября на берегу водохранилища «Вяча» состоится чемпионат по колке дров среди СМИ-2

В День Октябрьской революции участники объединятся во имя созидательного труда. Это не просто соревнования, а настоящий праздник силы, командного духа и мастерства. Организаторы готовят увлекательные состязания среди представителей медиасферы и не только, командные эстафеты, мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей. Обещают и развлекательную программу с выступлениями артистов, семейные активности для зрителей. Заявки от команд принимаются до вечера 3 ноября.

# СМИ Беларуси # Спортивный праздник

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