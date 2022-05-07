7 мая работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник 7 мая у работников радио, телевидения и связи. Дата выбрана неслучайно. 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов презентовал возможности радиосвязи. Эта дата вошла в историю мировой науки как День рождения радио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С развитием технологий он трансформировался в праздник информацию несущих. Сегодня на отечественном медиарынке более десятка общенациональных телеканалов и радиостанций. Среди них почетное место занимает СТВ. Более 20 лет развития позволили завоевать зрителя и продолжать удивлять его взвешенным и ярким контентом.