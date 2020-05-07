Прохожие наблюдали зрелищное шоу. В Минске прошла тренировка авиационной части парада к 9 Мая

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшей исторической дате – 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 7 мая в Минске случайные прохожие могли наблюдать зрелищное авиашоу. В столице прошла тренировка авиационной части парада. Следить за ней можно было и дома в режиме онлайн.

В небо над Минском 9 Мая должны подняться 36 самолетов и вертолетов в составе 9 групп. Среди воздушных судов – истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые, тренировочные, военно-транспортные самолеты, а также вертолеты.