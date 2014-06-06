Осушение озера под пашню в Пуховичском районе стало причиной жалобы местных жителей на горячую линию СТВ

Новости Беларуси. В Пуховичском районе осушают озеро под пашню. Местные жители негодуют: вода уходит очень стремительно, оставляя рыбу и других представителей местной фауны без среды обитания.

Для жителей деревни Берчуки открывается не самая живописная картина. 5 июня на этом месте был водоем, 6 июня — кругом лишь мертвая рыба. Бьет по обонянию и неприятный запах. Местные обитатели уверяют, шлюз был поднят ночью. За день в водоеме была полностью спущена вода.

Довольны произошедшем лишь заядлые рыбаки. Говорят, такой улов раз в жизни бывает. А вот местные жители возмущены. Уверяют, осушение озера произошло незаконно. Мол, природе был нанесен значительный ущерб.

Анастасия Вересович, местная жительница:

Было очень красиво. Летом приезжали с детьми, купались.

Вероника Кондратюк, СТВ:

По одной из версий озеро осушили, чтобы «подлечить»: почистить дно, а затем вновь наполнить водой. Другие считают, что подобные радикальные меры были приняты в связи с подтоплением Минска. Третьи считают, что на месте водоема будут пахотные земли.

Еще одна местная жительница говорит, буквально с утра на месте здесь были бульдозеры. По уверениям рабочих одну воду спустили в связи с селькохозяйственной необходимостью.

Татьяна Минич, местная жительница:

Когда подъехала машина с подъемным краном, мы подошли узнать, мало ли какие проблемы. Сказали, что это распоряжение Облисполкома. Новый глава администрации сказал, что не хватает посевных площадей.

В действительности все действия были согласованы. И в первую очередь с районной инспекцией природных ресурсов. Да и озером местный водоем можно назвать едва ли. Ни на одной карте Минского района он не значится. Специалисты говорят: эта земля и вовсе числится как подтапливаемая территория. Сам же шлюз был установлен в ходе мелиоративных работ. Ещё в 70 годы, чтобы регулировать объем воды в местной речке Гребенке. Водоем же на этом месте был создан искустсвенно. Уверяют, руку приложили местные жители.

Николай Киватыцкий, начальник отдела эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»:

Затворы уже не работали. Местными жителями для повышения уровня были приняты неоднократные попытки его заблокировать. Демонтировались даже подъемные винты, поэтому всегда была угроза во время паводка.

Местный водоем подтапливал соседстующие сельхозугодья уже не раз. В 2014 году усугубили ситуацию ливневые дожди, поэтому медлить с решением об осушении озера на этот раз не стали.

Олег Дашкевич, начальник Минского областного управления мелиорации и технического надзора ГУ «Белводхоз»:

Следующий этап — проектирование, то есть восстановление старых мелиоративных систем, которые здесь. Вопрос поставил Институт. Они не могут обследовать состояния этой мелиоративной сети без опускания воды (доступно говоря) до необходимого эксплуатационного уровня.

Возможно, местные жители и лишились своего райского уголка. Зато в будущем на осушенной территории появится новое поле для пашни. Все-таки территория в 50-60 гектаров значительный бонус к землям местных сельхоз предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.