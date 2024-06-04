7 человек утонули в Минске с начала 2024 года

В Минске с начала года утонули семь человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Практически все инциденты произошли в местах, запрещенных для купания. Поэтому на Заславском водохранилище развернется новая спасательная станция. Она расположится на девятом пляже.

В столичных зонах отдыха ежедневно на дежурство заступают 160 спасателей. Обеспечивается безопасность и в местах, запрещенных для купания. Дополнительно там проводят рейды с участием сотрудников МЧС, ОСВОД и правоохранительных органов. К ним присоединяются и активисты БРСМ.

Дмитрий Матюшко, председатель Минской городской организации ОСВОД:

В этом году планируем создать класс «Юный осводовец» и летом поедем с профилактическими мероприятиями по лагерям Минска и Минской области, где будем учить детишек плаванию, а детей и преподавателей – оказывать первую помощь пострадавшим.