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Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост Президента Мексики

04 июня 2024 16:48
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Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост Президента Мексики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост Президента Мексики-1

Глава государства пожелал ей успехов на ответственном посту и выразил надежду, что высокие профессиональные качества новоизбранного лидера будут способствовать укреплению позиций страны на международной арене, а также дальнейшему развитию дружественных отношений с зарубежными партнерами, в том числе с Минском. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в придании большей динамики белорусско-мексиканскому взаимодействию и выразил уверенность, что совместными усилиями две страны смогут реализовать существующий потенциал сотрудничества.

# Беларусь-Мексика # общество # Александр Лукашенко

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