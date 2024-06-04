Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост Президента Мексики

Глава государства пожелал ей успехов на ответственном посту и выразил надежду, что высокие профессиональные качества новоизбранного лидера будут способствовать укреплению позиций страны на международной арене, а также дальнейшему развитию дружественных отношений с зарубежными партнерами, в том числе с Минском. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в придании большей динамики белорусско-мексиканскому взаимодействию и выразил уверенность, что совместными усилиями две страны смогут реализовать существующий потенциал сотрудничества.