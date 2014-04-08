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7 апреля Митрополит Павел посетил колонию в Витебске

08 апреля 2014 14:14
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Новости Беларуси. Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел находится с пастырским визитом в Витебском регионе. В насыщенной программе нашлось время и для посещения одного из исправительных  учреждений - колонии № 3. На её территории есть небольшой храм, построенный руками заключённых. В 1998 году её освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. 7 апреля  тех, кто пришёл поприветствовать Митрополита, Владыка поздравил с великим праздником — Благовещение.

Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Мне хотелось бы поздравить всех с праздником. Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. Сегодня каждый, живущий человек, вспоминая и переживая это событие, не остается к нему равнодушным.

Сейчас в витебской колонии содержатся более 700 заключённых,  которые впервые оказались за решёткой. Многие пришли к Богу лишь после того, как оказались здесь.

Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Я искренне сегодня порадовался тому, что увидел здесь и храм, и людей, которые здесь вне воли, но осознали очень серьезный пробел в своей жизни. Они сегодня обращаются к Богу. Я узнал от руководителя этой колонии, Сергея Ивановича, о том, что (я знал это по другим городам) те люди, которые сегодня приходят в храм, заметно отличаются от неверующих людей, они не нарушают так часто дисциплину, некоторые вообще исправляются.

Витебщину митрополит Павел посетил первый раз. Впрочем, многие события 2014 года для Владыки будут с приставкой «впервые». 7 апреля стало известно, что первое Пасхальное богослужение Патриарший Экзарх Павел проведёт в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси # Митрополит Павел

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