6 сентября в Щучине пройдет День письменности

Новости Беларуси. Щучин ощущает флюиды грядущего праздника. 6-го сентября он станет литературной столицей Беларуси. Там пройдет День письменности. Здесь готовятся принять сотни писателей, поэтов, журналистов и тысячи гостей со всей республики. Подготовка к торжествам началась ещё несколько месяцев назад и уже подходит к финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Щучин — столица предстоящего праздника «Дня белорусской письменности» меняется буквально на глазах. Обновляют не только отдельные здания, но и целые улицы. Особое внимание — культурным объектам. В райцентре впервые появится специализированный книжный магазин, а кинотеатр превратится в молодёжный развлекательный центр.

Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:

Большое внимание уделили нашим социальным объектам, таким как школы. Обновлены фасады, прилегающая территория.

Юрий Карнелович, СТВ:

Пожалуй, самым долгожданным подарком ко Дню белорусской письменности для горожан станет открытие после масштабной реконструкции дворца князей Друцких-Любецких. Здание конца 19-го века восстанавливать начали ещё 11 лет назад. И сейчас, после открытия, оно превратится в ещё один культурный центр города Щучина.

В покоях, где местные магнаты устраивали пышные балы и действовали светские салоны, теперь свободное время будут проводить юные горожане. Здесь откроется центр детского творчества и краеведческий музей.

Владимир Дубок, начальник отдела образования Щучинского райисполкома:

Кружки, которые здесь будут работать, они самой различной направленности. Это декоративно-прикладное творчество, это и вокально-хореографическое творчество — весь спектр услуг.

День белорусской письменности в Беларуси — уже в 22-й раз. В 2015 году лейтмотивом всех торжеств станут сразу несколько знаменательных для Беларуси событий.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы пакажам вельмі цікавыя праэкты, прысвечаныя 70-годдзю Вялікай Перамогі. Вядома, Год моладзі. Цэлы шэраг маладых літаратараў атрымаюць сваю першую кнігу, сваё першае прызнанне. Мы сабралі, на мой погляд, вельмі цікавы зборнік «Моладзь таленавітая» — гэта вершы, празаічныя рэчы.

А разместившиеся на центральной площади многочисленные книжные павильоны познакомят гостей с издательскими традициями Беларуси от средневековья и до наших дней.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Главная площадь будет отведена и посвящена книге, прессе. Поэтому мы рассчитываем, что это будет знаково и интересно для встреч с писателями, которые приедут на этот праздник, для гостей.

А ещё многочисленные конференции, фотовыставки, презентации и мастер-классы. Кстати, именно в Щучине будет дан старт масштабной кампании по подготовке к празднованию 500-летия белорусского книгопечатанья. Это событие вся страна будет отмечать через два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.