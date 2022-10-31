6 минчан задержаны за акцию с флагом Украины и БЧБ-полотном

Новости Беларуси. Шесть минчан задержаны сотрудниками столичной милиции за участие в протестной акции. Инцидент произошел в начале октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники вывесили флаг Украины и полотнище БЧБ-расцветки на опоре линии электропередач в Московском районе города. Подозреваемых удалось вычислить благодаря очевидцам. Следователями возбуждено уголовное дело.

Сергей Варейко, начальник Московского РУВД Минска:

Все они состояли в экстремистских Telegram-каналах, общались между собой в районных чатах. По словам фигурантов, решение провести так называемую протестную акцию приняли совместно. На утро один из них сделал фото вывешенного флага и отправил его в один из признанных экстремистским Telegram-канал.

В этот вечер мы собрались с друзьями после работы, как обычно, поговорить, обсудить дела, проблемы, попить пиво, как говорится, расслабится немного. Вышло, что один из наших говорит: есть у нас флаг, давайте попробуем повесить куда-нибудь. Давайте.

– Соединенный украинский флаг с бело-красно-белым.

– Где вязли флаг.

– Попросил жену, чтобы она нашла того, кто сделает. Она как швея нашла своего знакомого. Два человека завязывало, четыре стояли и смотрели. Моя функция была стоять и предупредить, если будут посторонние приближаться, когда люди будут завязывать этот флаг.

– Моя задача была сидеть в машине.

– Что нужно было делать?

– Смотреть обстановку дорожную и все.