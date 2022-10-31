6 минчан задержаны за акцию с флагом Украины и БЧБ-полотном

Новости Беларуси. Шесть минчан задержаны сотрудниками столичной милиции за участие в протестной акции. Инцидент произошел в начале октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Шесть минчан задержаны сотрудниками столичной милиции за участие в протестной акции. Инцидент произошел в начале октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленники вывесили флаг Украины и полотнище БЧБ-расцветки на опоре линии электропередач в Московском районе города. Подозреваемых удалось вычислить благодаря очевидцам. Следователями возбуждено уголовное дело.
Сергей Варейко, начальник Московского РУВД Минска:
Все они состояли в экстремистских Telegram-каналах, общались между собой в районных чатах. По словам фигурантов, решение провести так называемую протестную акцию приняли совместно. На утро один из них сделал фото вывешенного флага и отправил его в один из признанных экстремистским Telegram-канал.
В этот вечер мы собрались с друзьями после работы, как обычно, поговорить, обсудить дела, проблемы, попить пиво, как говорится, расслабится немного. Вышло, что один из наших говорит: есть у нас флаг, давайте попробуем повесить куда-нибудь. Давайте.
– Соединенный украинский флаг с бело-красно-белым.
– Где вязли флаг.
– Попросил жену, чтобы она нашла того, кто сделает. Она как швея нашла своего знакомого. Два человека завязывало, четыре стояли и смотрели. Моя функция была стоять и предупредить, если будут посторонние приближаться, когда люди будут завязывать этот флаг.
– Моя задача была сидеть в машине.
– Что нужно было делать?
– Смотреть обстановку дорожную и все.
Задержанные своей вины не отрицают. К тому же, установлено, что минчане, их возраст от 34 до 36 лет, причастны к экстремистской деятельности. В 2020 году некоторые из них участвовали в протестных акциях. Органами внутренних дел продолжается полномасштабная целенаправленная работа по привлечению к ответственности всех причастных к экстремистской деятельности.