6 марта можно обратиться в приёмные профсоюзов по вопросам ситуации на потребительском рынке

Внести предложения по совершенствованию ситуации на потребительском рынке может каждый желающий. Сообщения принимаются в областных объединениях профсоюзов. Здесь ждут информацию о возникших нестандартных ситуациях: отсутствии какого-либо продукта, недостаточном ассортименте, значительном повышении цены на товары и услуги или их ненадлежащем качестве. Кроме того, на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси размещена специальная форма «Сообщить о ситуации с ценами», через которую без дополнительной регистрации можно направить свои замечания и вопросы.