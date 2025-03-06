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6 марта можно обратиться в приёмные профсоюзов по вопросам ситуации на потребительском рынке

06 марта 2025 06:58
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Народный контроль. Общественные приемные профсоюзов 6 марта работают по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 марта можно обратиться в приёмные профсоюзов по вопросам ситуации на потребительском рынке-2

Внести предложения по совершенствованию ситуации на потребительском рынке может каждый желающий. Сообщения принимаются в областных объединениях профсоюзов. Здесь ждут информацию о возникших нестандартных ситуациях: отсутствии какого-либо продукта, недостаточном ассортименте, значительном повышении цены на товары и услуги или их ненадлежащем качестве. Кроме того, на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси размещена специальная форма «Сообщить о ситуации с ценами», через которую без дополнительной регистрации можно направить свои замечания и вопросы.

# Профсоюзы в Беларуси

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